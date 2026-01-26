Eventos climáticos causaram cerca de 43 mil milhões de euros em perdas na UE no verão

Um relatório da World Wide Fund for Nature (WWF), que contou com a participação do Impact Center for Climate Change (ICCC) da Fidelidade, chegou à conclusão que só no verão de 2025, fenómenos climáticos extremos na União Europeia terão causado 43 mil milhões de euros em prejuízos.

Com este tipo de eventos a acontecer com cada vez mais frequência, o protection gap está a aumentar. Esta lacuna refere-se à diferença entre as perdas económicas causadas por eventos climáticos extremos e as perdas efetivamente cobertas por seguros. No caso dos Estados Unidos, a percentagem de casas sem seguro terá subido de 5% (2019) para 12% (2024), e, na Europa, desde 1980, apenas cerca de 20–25% das perdas por catástrofes têm sido seguradas.

O relatório destaca ainda que a destruição do ecossistema agrava os efeitos provocados por estes fenómenos. Em áreas de desflorestação generalizada, o risco de um evento de cheia em grande escala pode aumentar até 700%.

E, conforme este tipo de fenómenos se agrava, a necessidade de seguros que cubram as perdas também aumenta, o que coloca pressão sobre o setor segurador. Essa pressão, por sua vez, leva as seguradoras a aumentar os prémios de seguros, restrições de cobertura e até a provocar saídas de mercado em regiões que apresentem maior risco.

Tomé Pedroso, assessor da comissão executiva da Fidelidade e colíder do ICCC, integrou o painel de peritos que recomendou uma abordagem holística para reduzir emissões e travar/reverter a perda de natureza; avaliações prospectivas de risco e resiliência; uso de nature-based solutions; e a melhoria de incentivos e enquadramento regulatório para transferência eficaz de risco.