Família Masaveu investe mais de 16 milhões em ações da EDP

A Masaveu Internacional investiu mais de 16 milhões de euros na compra de 3,89 milhões de ações da EDP EDP 0,52% entre 20 e 23 de janeiro, informou a elétrica numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A posição corresponde a menos de 0,1% da EDP.

A empresa da família Masaveu, uma das mais ricas de Espanha, que também detém 5% da REN através da Corporación Masaveu, está “estreitamente relacionada” com Fernando Masaveu Herrero, que desempenha o cargo de membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, refere o comunicado.

Segundo a nota, a Masaveu Internacional adquiriu estas ações na bolsa de Lisboa em quatro lotes, nos dias 20, 21, 22 e 23 deste mês, a um preço médio de 4,1453 euros por ação. A EDP fechou a valer 4,21 euros na sessão de sexta-feira, o que corresponde já a uma valorização superior a 1,56% em poucos dias.

No comunicado aos investidores, a EDP explica que “esta operação não está associada ao exercício de programas de opções sobre ações”. A compra foi comunicada por Fernando Masaveu Herrero à elétrica no dia 23 de janeiro.

Ações da EDP na bolsa de Lisboa: