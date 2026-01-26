IVI, única clínica de fertilidade e reprodução assistida entre as 100 empresas com melhor reputação, segundo a Forbes

Nesta edição, o setor da Saúde e Farmacêutica conta com doze empresas incluídas, sendo a IVI a única clínica especializada em fertilidade e cuidados integrais da mulher que figura na lista.

A IVI explica que, num contexto marcado pelo desafio demográfico, este tipo de reconhecimento reforça a sua responsabilidade como empresa de saúde, especialmente num domínio tão sensível como a saúde reprodutiva. Salienta que a reputação se constrói a longo prazo, acompanhando as pessoas e as famílias em decisões vitais através de evidências científicas, inovação médica e um compromisso sustentado com a qualidade dos cuidados.

A Forbes destaca que esta empresa se destaca pelo seu enfoque altamente humano, que combina investigação, tecnologia e atendimento personalizado, com o objetivo de oferecer soluções que respondam às novas realidades sociais e demográficas, mantendo sempre os pacientes e os seus projetos de vida no centro da sua atividade.

Desta forma, o reconhecimento posiciona a empresa como uma organização com uma reputação sólida num contexto especialmente crítico, marcado pelo inverno demográfico e pelos desafios sociais decorrentes da baixa natalidade. Perante este cenário, a IVI posiciona-se como um interveniente relevante na procura de soluções, para além do diagnóstico, para um problema estrutural que afeta todo o país.

O reconhecimento da Forbes coincide com o 35.º aniversário da IVI, uma trajetória de mais de três décadas sustentada na excelência científica, na inovação médica e num impacto social tangível. A presença da IVI no ranking ocorre, além disso, num momento de consolidação e projeção internacional, marcado pela iminente aquisição da ART Fertility nos Emirados Árabes Unidos, uma operação que reforça a sua liderança global, solidez e capacidade de crescimento em mercados altamente competitivos.

Neste contexto, a IVI indicou que reforça um modelo centrado na qualidade médica, no uso avançado da tecnologia e no acompanhamento das famílias, consolidando o seu papel como referência ética e sanitária no âmbito da saúde reprodutiva e do cuidado integral da mulher. Acrescentou que a inclusão da IVI na Forbes Best Reputation España 2026 reflete assim «uma reputação construída a longo prazo, ligada não só aos resultados clínicos, mas também à sua contribuição social, visão estratégica e resposta a um dos grandes desafios demográficos do presente e do futuro».