Magnata checo Kretinsky lança oferta para adquirir maioria da Fnac Darty
Fnac Darty está presente em 14 países, entre os quais Portugal, conta com uma rede de mais de 1.500 lojas e cerca de 30 mil funcionários. Teve um volume de negócios superior a 10 mil milhões em 2024.
O investidor checo Daniel Kretinsky lançou esta segunda-feira uma oferta para adquirir a maioria do capital do grupo francês Fnac Darty, no valor de 36 euros por ação, avaliando em 1.100 milhões de euros todos os títulos em circulação.
O EP Group, instrumento financeiro através do qual a operação pode vir a ser realizada, indicou que o conselho de administração da Fnac Darty aprovou por unanimidade a oferta, que prevê essencialmente o pagamento de 36 euros por cada ação e avaliaria em 1.100 milhões de euros todos os títulos em circulação.
O objetivo declarado do EP Group, que tem vindo a aumentar progressivamente a sua participação no capital e detém atualmente 28,5%, é “tornar-se o acionista maioritário da Fnac Darty e apoiar a empresa, a sua gestão e a sua visão” definida no plano estratégico.
O acordo da oferta assinado entre as duas partes, que estabelece um preço de 81,09 euros a pagar em dinheiro pelas obrigações convertíveis em ações Oceane, representa um prémio de 19% em comparação com a cotação das ações da Fnac Darty no fecho da bolsa no dia 23.
A única condição para o sucesso do negócio é o EP Group conseguir mais de 50% do capital ou dos direitos de voto.
O magnata Daniel Kretinsky afirmou que, desde a sua entrada no capital da empresa em 2021, pôde “apreciar a solidez do modelo multicanal da Fnac Darty e a relevância da sua estratégia ‘Beyond Everyday'”.
O EP Group insistiu que não tem intenção de alterar a política de dividendos e que manterá a sede da Fnac Darty em França, bem como a composição da equipa de gestão.
A Fnac Darty apresentou os seus resultados preliminares do ano passado, com um resultado operacional corrente que cresceu 1,2%, para 203,1 milhões de euros, e um volume de negócios que aumentou 0,7%, para 10.329,8 milhões de euros.
A estagnação do volume de negócios explica-se, segundo a empresa, pelos maus resultados do negócio em França no quarto trimestre.
A este respeito, remete para uma publicação do Banco de França da semana passada que confirma “um contexto particularmente difícil para o setor da distribuição, com uma forte pressão sobre o consumo e a confiança das famílias”.
A empresa informa ainda que decidiu procurar um parceiro disposto a relançar a atividade da sua cadeia de lojas Nature & Decouvertes, reconhecendo que está em dificuldades “há vários trimestres” e isso “apesar das iniciativas lançadas para redinamizar a atividade”.
A Fnac Darty está presente em 14 países, entre os quais Portugal, conta com uma rede de mais de 1.500 lojas e cerca de 30.000 funcionários e registou um volume de negócios superior a 10.000 milhões de euros em 2024.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Magnata checo Kretinsky lança oferta para adquirir maioria da Fnac Darty
{{ noCommentsLabel }}