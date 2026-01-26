Mais de 60% dos portugueses a favor do aumento de gastos em defesa. E 61% diz que país vai na “direção errada”

A maioria dos portugueses (62%) concorda com a necessidade de aumentar (ainda mais) os gastos com defesa e segurança no país. Esta é uma das conclusões da análise da FGS Global, divulgada esta segunda-feira em exclusivo pelo jornal Politico.

Portugal mostra-se alinhado com a opinião observada em França, Alemanha, Países Baixos ou Irlanda, onde mais de 60% é a favor do aumento dos gastos com defesa, de acordo com o inquérito que envolveu entrevistas a mais de 11 mil pessoas em 23 países da União Europeia. Destaque para a Polónia, cuja percentagem ultrapassa os 80%.

Além da defesa, o inquérito da consultora internacional incidiu sobre o sentimento dos europeus em torno da governança e concluiu que estão pessimistas em relação ao estado do mundo, aos seus países, às suas circunstâncias e aos perigos que representa a administração Trump.

A maior parte dos europeus (76%) afirma que a democracia nos seus respetivos países está em declínio. Em Portugal, que está a meio da tabela, 61% dos cidadãos considera que o país está a caminhar na direção errada.

Quanto ao último tópico, designado pelo Politico de “Donald Trump blues”, menos de um terço (22%) dos portugueses disseram que se sentem otimistas em relação ao impacto do presidente dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, na paz e segurança global em 2027.

Quase dois terços dos inquiridos – em entrevistas realizadas em novembro – afirmaram que os “melhores anos já passaram” (63%), enquanto 77% participantes neste estudo acreditam que a vida nos seus países “será mais difícil para a próxima geração”. Este pessimismo é especialmente notório na Europa Ocidental e Europa Central.

“É evidente que existe um grau muito, muito elevado de pessimismo”, disse Craig Oliver, co-director global de estratégia da FGS Global. “Há vários países onde as pessoas sentem que há liderança e mudança, e que os problemas estão a ser resolvidos. As pessoas sentem fortemente que querem ser lideradas. Querem clareza dos governos”, explicou o ex-consultor de comunicação do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron.