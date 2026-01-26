Advocatus

Morais Leitão e VdA no financiamento do projeto do corredor do Lobito

O Corredor do Lobito é um projeto que liga Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia para facilitar o comércio regional.

A Morais Leitão e a ALC Advogados, membro exclusivo da rede Morais Leitão Legal Circle em Angola, com a equipa da Clifford Chance (Washington), assessoraram a US International Development Finance Corporation (DFC) e o Development Bank of South Africa (DBSA) na estruturação e negociação da operação de financiamento do projeto do Corredor do Lobito, atribuído à Lobito Atlantic Railway, concessionária suportada pelo consórcio Trafigura, Mota Engil e Vecturis.

Do lado do concessionário, estiveram envolvidas a Vieira de Almeida e Prime Advogados, acompanhando a Latham & Watkins (Londres).

O Corredor do Lobito é um projeto que liga Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia para facilitar o comércio regional, multiplicando a capacidade de transporte entre os países. A operação envolveu a estruturação de um acordo de financiamento complexo e sofisticado, assim como uma análise estrutural do respetivo enquadramento contratual e regulatório.

A equipa da Morais Leitão e ALC incluiu André de Sousa Vieira, Irina Neves Ferreira, Diana Ettner, Filipe Lowndes Marques, Frederico Távora Pedro e Carolina Nagy Correia, tendo liderado a assessoria local ao projeto, apoiando a Clifford Chance junto dos lenders DFC e DBSA.

