Parlamento Europeu volta a adiar luz verde a acordo comercial UE-EUA

Ainda não foi desta que o Parlamento Europeu deu “luz verde” ao acordo comercial entre a União Europeia e os EUA. Depois de, na semana passada ter congelado a aprovação devido às ameaças de tarifas adicionais a países europeus por causa da Gronelândia, o Parlamento Europeu adiou agora para dia 4 de fevereiro uma nova decisão quando à ratificação deste pacto.

“Nenhuma decisão foi tomada hoje sobre a retoma dos procedimentos legislativos ordinários UE-EUA. Caberá à equipa de negociação do PE fazê-lo antes da reunião da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, nos dias 23 e 24 de fevereiro. A equipa de negociação do PE voltará a reunir-se na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, para reavaliar a situação“, escreve Bernd Lange, presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, numa publicação nas redes sociais.

Era esperado um voto a 26 de janeiro, que definiria a posição do Parlamento Europeu sobre o levantamento das tarifas sobre os bens industriais norte-americanos, um dos pilares centrais do acordo alcançado entre Bruxelas e Washington no verão passado. Contudo, a votação ficou congelada após os desenvolvimentos relacionados com a ameaça de Trump de aumentar as tarifas a oito países europeus que se opõem, de forma vocal, à anexação da Gronelândia.

Em Davos, Donald Trump desceu o tom de ameaça, garantindo que não iria usar a força para controlar a Gronelândia e, após a reunião de Trump com o secretário-geral da NATO, recuou nas taxas a países europeus ligadas ao controlo do país do Ártico.

O acordo comercial fechado no verão passado fixou um teto máximo de 15% nas taxas aduaneiras norte-americanas sobre a maioria dos bens europeus e isenções tarifárias para determinados produtos, afastando a ameaça de tarifas de 30%.