Phoenix Group, Royal London e Scottish Widows na linha da frente para compra do negócio da Aegon no Reino Unido

Esta possível venda no valor de 2,7 mil milhões de dólares do negócio da seguradora no Reino Unido, já suscitou o interesse de vários players do setor.
Como o ECOseguros noticiou anteriormente, a seguradora neerlandesa Aegon está a considerar mudar a sua sede de Schipol, em Amesterdão, para os Estados Unidos e a desinvestir fora dos mercados americanos. E a potencial venda do seu negócio no Reino Unido já tem pelo menos três interessados.
A seguradora neerlandesa tem vindo a analisar opções para o seu negócio de seguros e pensões no Reino Unido desde o final de 2025, onde conta com cerca de 3,7 milhões de clientes.
De acordo com o Life Insurance International, esta possível venda no valor de 2,7 mil milhões de dólares do negócio da Aegon já atraiu o interesse de vários players do setor, entre eles: o Phoenix Group, a Royal London e a Scottish Widows.
Conforme avança o Financial News, o Goldman Sachs e o JPMorgan estão encarregues de gerir o leilão e fechar o negócio, com a seguradora a pretender concluir a transação no segundo trimestre deste ano.
A Scottish Widows, parte do Lloyds Banking Group, é uma empresa de seguros de vida, pensões e investimentos que, em 2024, prestava serviços a 10 milhões de clientes no Reino Unido. Já o Phoenix Group é um provedor de serviços de seguros com sede em Inglaterra, listado na Bolsa de Londres. A Royal London Mutual Insurance Society Limited, juntamente com as suas subsidiárias, é uma seguradora mútua e empresa de investimentos que recentemente finalizou um acordo próprio para parte da carteira de proteção da Aegon (que incluía cerca de 400.000 apólices de clientes).
A Aegon já indicou que o seu negócio de gestão de ativos no Reino Unido ficará fora do âmbito de qualquer venda potencial, sublinhando a intenção de continuar a fornecer estratégias de investimento no país.
Nos mercados de Espanha e Portugal, a seguradora mantém uma parceria estratégica com Banco Santander para distribuir seguros de vida risco, saúde e não-vida nos seus balcões até 2037. Os seguros financeiros em Portugal são controlados pelo próprio Banco Santander, através da Santander Seguros.
