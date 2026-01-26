Phoenix Group, Royal London e Scottish Widows na linha da frente para compra do negócio da Aegon no Reino Unido

Como o ECOseguros noticiou anteriormente, a seguradora neerlandesa Aegon está a considerar mudar a sua sede de Schipol, em Amesterdão, para os Estados Unidos e a desinvestir fora dos mercados americanos. E a potencial venda do seu negócio no Reino Unido já tem pelo menos três interessados.

A seguradora neerlandesa tem vindo a analisar opções para o seu negócio de seguros e pensões no Reino Unido desde o final de 2025, onde conta com cerca de 3,7 milhões de clientes.

De acordo com o Life Insurance International, esta possível venda no valor de 2,7 mil milhões de dólares do negócio da Aegon já atraiu o interesse de vários players do setor, entre eles: o Phoenix Group, a Royal London e a Scottish Widows.

Conforme avança o Financial News, o Goldman Sachs e o JPMorgan estão encarregues de gerir o leilão e fechar o negócio, com a seguradora a pretender concluir a transação no segundo trimestre deste ano.

A Scottish Widows, parte do Lloyds Banking Group, é uma empresa de seguros de vida, pensões e investimentos que, em 2024, prestava serviços a 10 milhões de clientes no Reino Unido. Já o Phoenix Group é um provedor de serviços de seguros com sede em Inglaterra, listado na Bolsa de Londres. A Royal London Mutual Insurance Society Limited, juntamente com as suas subsidiárias, é uma seguradora mútua e empresa de investimentos que recentemente finalizou um acordo próprio para parte da carteira de proteção da Aegon (que incluía cerca de 400.000 apólices de clientes).

A Aegon já indicou que o seu negócio de gestão de ativos no Reino Unido ficará fora do âmbito de qualquer venda potencial, sublinhando a intenção de continuar a fornecer estratégias de investimento no país.

Nos mercados de Espanha e Portugal, a seguradora mantém uma parceria estratégica com Banco Santander para distribuir seguros de vida risco, saúde e não-vida nos seus balcões até 2037. Os seguros financeiros em Portugal são controlados pelo próprio Banco Santander, através da Santander Seguros.