Podcasts portugueses registam mais de 153 milhões de downloads em 2025

O Observador é a marca com mais downloads do ano, tendo fechado dezembro também no pódio. Seguem-se a Renascença e a Rádio Comercial. Por grupos, lidera a Impresa.

Os podcasts portugueses registaram em 2025 um total de cerca de 153,4 milhões de downloads, numa média de 12,8 milhões por mês. O melhor mês foi maio, com 18,5 milhões, e o pior for agosto, com cerca de 8,3 milhões. Dezembro encerrou o ano com o segundo menor valor em 2025 — cerca de 10,5 milhões de downloads.

A análise foi realizada pelo +M/ECO, através da compilação do primeiro ano do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest — que mede as audições de podcasts dos grupos Bauer Media, Grupo Renascença Multimédia, Impresa e Observador. De acordo com os números, o Observador, a Renascença e a Rádio Comercial são as marcas com o maior número de downloads, concentrando uma quota de mercado de cerca de 58,7%.

Analisando ao pormenor, o Observador conta com 33,2 milhões de downloads, numa média de 2,8 milhões por mês. O seu melhor mês foi outubro — com 3,7 milhões — e o pior mês foi agosto — com 2,3 milhões. Este é o ‘melhor’ pior mês entre as marcas, sendo superior ao melhor mês de sete das 12 marcas analisadas.

A Renascença concentrou 29,9 milhões de downloads, resultando numa média de 2,5 milhões por mês. O melhor mês foi também outubro — com 3,8 milhões — e o pior mês foi também agosto — com 776 mil.

Finalmente, a Rádio Comercial registou 26,9 milhões, com uma média de 2,2 milhões de downloads mensais. Neste caso, maio foi o melhor mês, registando 4,4 milhões de downloads. Este valor é mesmo o máximo que uma marca registou num só mês em 2025. Do outro lado da moeda, dezembro foi o pior mês, com apenas 1 milhão de downloads.

Analisando em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 30 de dezembro de 2024 e 28 de dezembro de 2025 –, é o Observador quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 281,4 mil, seguindo-se o Expresso — com 278 mil — e a SIC Notícias — com 276 mil. É esta última que regista os melhores resultados num só mês, com 359 mil em maio.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, foi o podcast com mais downloads do ano, na ordem dos 23,5 milhões, numa média de quase dois milhões por mês. Os números variaram entre um máximo de 3,1 milhões em outubro e um mínimo de 497 mil em agosto.

“O Homem que Mordeu o Cão“, da Rádio Comercial, ocupa o segundo lugar, registando 12,4 milhões de downloads em 2025, com uma média de pouco mais de um milhão por mês. Os valores variaram entre 1,5 milhões em outubro e 351 mil em dezembro.

O top 3 é encerrado com “Contas-Poupança”, da SIC Notícias, que angariou 5,5 milhões de downloads em 2025, numa média de 462 mil por mês. Variou entre 602 mil em janeiro e 303 mil em dezembro.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 27,1% do consumo deste formato nas marcas analisadas.

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads em 2025, com cerca de 57,5 milhões, o que dá uma média de 4,79 milhões por mês. Seguem-se o Grupo Renascença Multimédia — com 33,8 milhões, uma média de 2,82 milhões por mês — o Observador — com 33,2 milhões, o que equivale a 2,76 milhões por mês– e Bauer Media — com 28,9 milhões, resultando numa média de 2,4 milhões por mês.

Dezembro foi mês de quebra

Os downloads de podcasts portugueses registaram uma nova quebra em dezembro, na ordem dos 13,86%. O valor de cerca de 10,5 mil milhões de downloads é o segundo menor do ano de 2025. Em novembro, tinham sido registados 12,2 milhões.

A análise, feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest, revela que o Observador (cerca de 2,6 milhões), a Renascença (cerca de 2,3 milhões) e o Expresso (quase 2 milhões) são as marcas com o maior número de downloads mensais, concentrando uma quota de mercado de cerca de 65,9%.

Analisando em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 1 e 28 de dezembro–, é o Expresso quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 323,7 mil, seguindo-se o Observador (287,6 mil) e a SIC Notícias (224,8 mil). Em novembro, este pódio era ocupado por Renascença, Observador e Expresso, por esta ordem.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, manteve-se no pódio de maior número de downloads no mês. O segundo lugar é ocupado pelo “Blitz Posto Emissor“, do Expresso, que não entrava no top três desde agosto — mês em que liderou.

“O Homem que Mordeu o Cão“, da Rádio Comercial, apesar de perder a sua posição, não sai do top três. Isto corre num mês em que não existiram novos episódios do podcast, fruto do acidente vascular cerebral (AVC) que o radialista Nuno Markl sofreu.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 24,9% do consumo, entre os grupos analisados.

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Observador, o Grupo Renascença Multimédia e Bauer Media, por esta ordem.