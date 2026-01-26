Risco de inundações mais elevado esta noite e terça. Águeda é “a zona mais vulnerável”

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, aponta que esta e a próxima semana serão momentos de “particular preocupação” dadas as previsões de precipitação, entre outros fatores de risco. Águeda é a cidade com maior risco de inundação.

“Há um potencial risco de inundações, mais grave esta noite [de segunda-feira] e amanhã [terça-feira]”, sendo que há previsões de chuva para esta semana e para a próxima, logo, “são duas semanas de particular preocupação”, afirma José Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). “Não é uma gestão nada fácil”, avalia.

Com os dados de que dispõe de momento, “a zona mais vulnerável do país” a inundações é Águeda. Algumas estradas já estão cortadas, e pode inundar a baixa da cidade, indica. Uma vez que o nível das albufeiras da zona já foi aliviado preventivamente, resta estar atento e fazerem-se alertas atempados, se for o caso, à população.

Sexta, sábado e domingo foram dias de prevenção. Nestes últimos três dias, foram feitas descargas preventivas em várias barragens, informa o presidente da APA. Isto foi feito de forma a “ter encaixe para a água em excesso”, que se avizinha, e as descargas foram calculadas de acordo com as previsões de precipitação.

Porém, a agravar o risco de inundação, além da precipitação, estão “solos completamente saturados”, nos quais “qualquer chuva se transforma em escoamento” e a neve que caiu durante o fim de semana, que com a chuva vai transformar-se em água. Em paralelo, o mar apresenta uma forte ondulação, e quando a maré está mais alta, “o rio não consegue entrar” – as descargas têm de ser ajustadas de forma a não coincidirem com a maré alta.

Por fim, tendo em conta que Espanha também tem zonas em alerta, muita água pode vir do país vizinho. Os dois países ibéricos estão em estreito contacto, trocando a cada hora informações sobre os caudais A ideia é melhor gerir os fluxos de descarga, por exemplo para, se for necessário para evitar a maré alta do mar, adiar o alívio de barragens do lado espanhol.