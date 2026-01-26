Sauditas interessados em investir na habitação e turismo em Portugal

Empresários sauditas identificaram oportunidades de investimento nos setores da habitação e do turismo em Portugal, que consideram “um ótimo lugar para investir”, disse à Lusa o presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal.

“A maioria dos municípios tem oportunidades na habitação e há um problema na habitação em Portugal. Penso que esta é uma área muito boa para investir em Portugal. E também o turismo, com investimentos em hotéis, infraestruturas para hotéis”, exemplificou o empresário saudita Alwalid Albaltan, no final de uma missão empresarial a Portugal.

A delegação saudita, composta por 15 membros, incluindo decisores públicos, líderes empresariais e investidores, realizou, ao longo de sete dias, encontros com membros do Governo português, autarquias, associações e empresas, visando “reforçar o investimento e a cooperação económica”.

Os sauditas encontraram também oportunidades de cooperação, destacando o desporto como um setor-chave. A Arábia Saudita vai realizar em 2034 o campeonato mundial de futebol, quatro anos depois de Portugal, Espanha e Marrocos. “Vamos ver muita colaboração, transferência de know-how em gestão do desporto e eventos”, referiu o empresário.

Albaltan destacou que a delegação veio a Portugal “explorar oportunidades para investir em todo o país e não apenas numa determinada área”. “Portugal é um ótimo lugar para investir e este é o momento certo. Vemos potencial em cidades pequenas, grandes cidades, em todo o lado”, considerou o empresário, que reclama um acesso mais fácil à informação, quer dos municípios quer dos projetos lançados pelo Governo.

“Só queremos acessibilidade nos canais certos e veremos muitos investidores sauditas do setor privado a surgir”, assegurou, sugerindo a criação de “uma plataforma” que reúna “todas as oportunidades de investimento em Portugal”. A Arábia Saudita, exemplificou, disponibiliza “uma plataforma onde se pode ver todas as oportunidades de investimento sem ser preciso ir ao país”.

Durante a visita, foi assinado um acordo entre a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e a Strategic Deals Company For Investment (SDCI), empresa de Albaltan, para apoiar a expansão e as atividades da organização portuguesa na Arábia Saudita.

“A ANJE saudita será uma aceleradora, um centro para PME [pequenas e médias empresas], portuguesas e sauditas, para transferir o know-how e construindo pontes entre os dois países”, explicou o responsável.

Portugal, sublinhou, “é o diamante da Europa” e “um polo de PME”, servindo como “um ótimo exemplo que vai beneficiar os empreendedores sauditas”.

Além disso, o empresário decidiu estabelecer empresas em Vila Nova de Gaia – a SDCI, focada em oportunidades de investimento, e a Prestige, sobre soluções urbanas e projetos municipais.