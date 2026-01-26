Sindicato dos inspetores do trabalho desconvoca greve de 27 de janeiro

O Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) desconvocou a greve marcada para terça-feira, depois de obter um compromisso do Governo em acautelar a promoção de cerca de 200 trabalhadores, afirmou à Lusa a presidente do sindicato.

A desconvocação da greve na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi aprovada pelos sócios do SIT numa assembleia geral extraordinária convocada para esta segunda-feira para decidir o que fazer em relação à paralisação, adiantou à Lusa a presidente do sindicato, Carla Cardoso.

O cancelamento da ação aconteceu depois de o Governo ter assumido o compromisso de resolver a promoção de 202 inspetores que não foram promovidos e que se encontram em posição para tal, explicou a dirigente sindical. A paralisação de 24 horas para o dia 27 de janeiro iria acontecer dois dias antes de o sindicato e o Governo iniciarem negociações sobre a revisão das carreiras e, segundo Carla Cardoso, o executivo comprometeu-se com o sindicato a apreciar aquela questão no âmbito da negociação com o SIT.

“Não nos parece de boa-fé iniciar negociações existindo este compromisso do Governo”, afirma a presidente do SIT, admitindo que, mais à frente, pode ocorrer uma nova greve se se verificar uma “quebra de compromisso” do executivo. A paralisação dos inspetores da ACT tinha sido aprovada em assembleia geral do SIT em 5 de janeiro.

O pré-aviso de greve emitido em 19 de janeiro reivindicava a “abertura de concursos de promoção para todos os inspetores de trabalho, que não foram abrangidos nos últimos procedimentos concursais”.

Num texto remetido ao Governo, na sequência da desconvocação da greve, a que a Lusa teve acesso, a direção do SIT explica que a assembleia “deliberou desconvocar a greve, em virtude de se ir iniciar no próximo dia 29 de janeiro de 2026 o processo negocial tendo em vista a revisão da carreira, onde nessa sede se espera que se consolidem compromissos de forma a evitar injustiças, discrepâncias e assimetrias relativas aos inspetores que entretanto não foram promovidos, bem como em relação a todos os outros inspetores do trabalho”.

“Como sempre estivemos de boa-fé negocial, nos termos do protocolo subscrito, esperamos consolidar esses compromissos”, lê-se na missiva.