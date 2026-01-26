Sociedades

Sónia Fernandes Martins integra a Fieldfisher Portugal

Sónia Fernandes Martins e a nova head of tax da Fieldfisher Portugal. A advogada reforça a equipa de Fiscal.

A Fieldfisher Portugal reforçou a equipa de Fiscal com a advogada Sónia Fernandes Martins, na qualidade de head of tax.

Segundo os co-managing partners André Miranda e João Antunes, esta contratação “representa um passo estratégico para consolidar a nossa prática fiscal e reforçar a capacidade de resposta em matérias complexas e de elevada relevância para os nossos clientes”. “A experiência e o conhecimento da Sónia serão determinantes para continuarmos a crescer e a oferecer soluções inovadoras e eficazes“, acrescentam.

Com mais de 20 anos de experiência em contencioso tributário, Sónia Fernandes Martins tem aconselhado clientes nacionais e internacionais em matérias relevantes como IRC, IVA, imposto do selo e questões procedimentais.

Conta ainda com experiência enquanto árbitra no CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa e desempenhou, nos últimos anos, funções de liderança em sociedades de advogados internacionais, coordenando equipas dedicadas à resolução de litígios fiscais. A sua experiência inclui atuação em processos perante tribunais nacionais e instituições europeias, como o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça da União Europeia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sónia Fernandes Martins integra a Fieldfisher Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ex-CEO da TAP critica António Costa

ECO,

Num artigo de opinião publicado no Expresso, Christine Ourmières-Widener critica o ex-primeiro-ministro, agora presidente do Conselho Europeu, e não esquece Fernando Medina nem João Galamba.