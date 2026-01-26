Sónia Fernandes Martins integra a Fieldfisher Portugal

A Fieldfisher Portugal reforçou a equipa de Fiscal com a advogada Sónia Fernandes Martins, na qualidade de head of tax.

Segundo os co-managing partners André Miranda e João Antunes, esta contratação “representa um passo estratégico para consolidar a nossa prática fiscal e reforçar a capacidade de resposta em matérias complexas e de elevada relevância para os nossos clientes”. “A experiência e o conhecimento da Sónia serão determinantes para continuarmos a crescer e a oferecer soluções inovadoras e eficazes“, acrescentam.

Com mais de 20 anos de experiência em contencioso tributário, Sónia Fernandes Martins tem aconselhado clientes nacionais e internacionais em matérias relevantes como IRC, IVA, imposto do selo e questões procedimentais.

Conta ainda com experiência enquanto árbitra no CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa e desempenhou, nos últimos anos, funções de liderança em sociedades de advogados internacionais, coordenando equipas dedicadas à resolução de litígios fiscais. A sua experiência inclui atuação em processos perante tribunais nacionais e instituições europeias, como o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça da União Europeia.