Tutores de condução são obrigados a ter seguro de responsabilidade civil

Com a possibilidade da condução acompanhada de um tutor, um regime aprovado no dia 22 de janeiro pelo Governo, as escolas de condução perdem a exclusividade de ensino prático para as cartas de categoria B, sendo esse risco transferido para os tutores de condução, apesar de continuar a competir às escolas de condução verificar a necessidade de aulas complementares.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões explicou ao ECOseguros que o tutor fica “obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil específico” que cubra os danos resultantes de “acidentes provocados pelo candidato a condutor”, algo que já estava previsto na lei.

Este seguro de responsabilidade civil pode, no entanto, ser feito como uma “extensão da apólice de responsabilidade civil automóvel do veículo utilizado”, garantindo assim a proteção “independentemente de a responsabilidade recair sobre o tutor ou sobre o aprendiz”, sublinham, não sendo então legislação adicional necessária após a aprovação do regime pelo Governo.

Apesar de os acidentes ficarem desta forma segurados, o Automóvel Club de Portugal (ACP) alertou, no dia 23 de janeiro, para os riscos que este regime pode criar na segurança rodoviária, o que “contribui para um cenário de desregulação incompatível com a proteção de vidas humanas”, visto que o tutor deixa de ser obrigado a ter formação específica para a supervisão do aspirante a condutor.