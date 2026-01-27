5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pelo frente a frente televisivo entre António José Seguro e André Ventura antes da segunda volta das eleições presidenciais. O INE divulga a avaliação bancária da habitação e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis revela os números de vendas. Já a ministra do Ambiente e Energia é ouvida no Parlamento.

Frente a frente televisivo: Seguro vs Ventura

Esta terça-feira é dia de frente a frente entre António José Seguro e André Ventura no MUDE – Museu do Design, Lisboa, com transmissão em direto pela RTP, SIC e TVI. Pelas 20h30, os candidatos às eleições presidenciais, marcadas para o próximo dia 8 de fevereiro, vão dar tudo por tudo para convencer o eleitorado.

Avaliação bancária das casas continua a acelerar?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça-feira dados sobre a avaliação bancária na habitação relativa a dezembro 2025 depois de, em novembro do último ano, esta ter acelerado 18,4% em termos homólogos, atingindo um novo máximo histórico nos 2.060 por metro quadrado.

Como andam as vendas de automóveis

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) divulga, nesta terça-feira, os números de vendas relativos a dezembro de 2025. Até novembro do último ano, as vendas aumentaram 1,4% face a período homólogo de 2024, principalmente nos carros elétricos. Ainda assim, os volumes gerais de vendas na União Europeia permaneceram “muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia” da Covid-19, de acordo com a ACEA.

Porto de Leixões apresenta plano estratégico para 2025-2035

Esta terça-feira o Porto de Leixões apresenta o plano estratégico para 2025-2035, um documento que define, nomeadamente, as prioridades e os investimentos estruturantes desta infraestrutura nortenha. A iniciativa que acontece pelas 16h, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, conta com a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.

“O futuro da segurança da Europa” em debate

“O futuro da segurança da Europa” está em discussão esta terça-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa a partir das 8h30. Esta é uma iniciativa do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa (IEP-UCP), do Centro de Estudos Europeus do IEP e da Associação Portuguesa de Direito Europeu (APDE).

Ministra do Ambiente auscultada na AR

Esta terça-feira há audição da ministra do Ambiente e Energia (MAE), Maria da Graça Carvalho, pelas 14h30, na Assembleia da República.