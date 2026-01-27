Recrutamento

Algarve recebe feira de emprego do turismo com mais de 90 empresas

Mais de 90 empresas do setor da hospitalidade e turismo estarão presentes para apresentar centenas de ofertas de emprego.

O Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, recebe a Feira de Emprego do Turismo no dia 6 de fevereiro, o “maior evento de emprego do setor em Portugal”, organizado pela Bolsa de Empregabilidade.

Mais de 90 empresas do setor da hospitalidade e turismo estarão presentes para apresentar centenas de ofertas de emprego na região a todos os interessados nas áreas de hotelaria, restauração, cozinha/pastelaria, operadores turísticos, agências de viagem, animação turística, housekeeping e recursos humanos.

Estão já confirmadas as presenças de Carlos Abade, presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal; André Gomes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve; Telmo Pinto, presidente da Câmara Municipal de Loulé; e Hugo Gonçalves, general manager do Tivoli Marina Vilamoura Resort.

Entre as empresas participantes, destacam-se ANA – Aeroportos de Portugal, McDonald’s, TUI – Agências de Viagens, Casa de Sada Beach Resort Algarve, Curio Collection by Hilton e Victoria Golf Resort & SPA, além de outras empresas de âmbito regional.

O programa do evento prevê, no período da manhã, das 10h00 às 13h00, uma atenção especial aos alunos do ensino secundário, profissional e universitário. A tarde, das 14h00 às 17h30, será dedicada ao público em geral.

Uma das dinâmicas do dia será as speed interviews, que visam criar um momento para encontro entre as empresas participantes e candidatos previamente pré-selecionados pela organização.

É obrigatório que os interessados se inscrevam previamente no site oficial da Feira de Emprego do Turismo para poderem participar, uma vez que as inscrições estão sujeitas a confirmação e a lotação do espaço pode ser limitada.

Algarve recebe feira de emprego do turismo com mais de 90 empresas

