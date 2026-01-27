AXA XL e Enosis Capital fecham acordo para seguros sobre troca de dívida por natureza

O fundo de crédito Enosis Capital celebrou uma parceria com a seguradora AXA XL para segurar acordos de “dívida por natureza” no valor de 3 mil milhões de dólares, com o primeiro negócio previsto para os próximos seis a nove meses, avançou a Reuters. A colaboração visa fornecer seguros de risco político ou outras coberturas essenciais para viabilizar estes acordos, que permitem a países em desenvolvimento substituir dívida por financiamento mais barato destinado à proteção de ecossistemas ameaçados.

“A perspetiva é que precisamos de ter mais participação do setor privado nestes acordos“, afirmou Ramzi Issa, cofundador da Enosis Capital, que liderou anteriormente a estruturação de trocas de dívida por natureza no Credit Suisse. A Enosis Capital prevê concretizar mais de uma dúzia de projetos nos próximos quatro anos, sendo esperado um segundo acordo ainda em 2026.

O mercado de trocas de dívida por natureza registou uma estagnação no último ano, após o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Segundo Issa, o primeiro acordo não seguirá a estrutura tradicional de troca de dívida, mas utilizará “mecanismos de reforço de crédito”, como seguros de risco, para manter os custos de financiamento baixos. O executivo recusou identificar os países envolvidos devido às sensibilidades dos mercados de dívida.

A parceria integra ainda uma colaboração mais ampla com a Debt For Nature Coalition, que inclui a Conservation International, o World Wildlife Fund e a Re:wild, organização do ator Leonardo DiCaprio. Jeff Abramson e Stuart Barrowcliff, da AXA XL, confirmaram que as trocas de dívida são uma área de crescimento para a seguradora, que subscreveu várias operações na última década, incluindo 30 milhões de dólares de um empréstimo de 300 milhões nas Bahamas em 2024.

“A esperança é que possamos tornar isto mais sistemático (…) para fazer o mecanismo funcionar um pouco mais depressa”, disse Abramson, referindo-se aos longos períodos de negociação que caracterizam estes acordos.