Belgas compram 10% do capital da dona das massas Nacional e Milaneza

  • ECO
  • 10:03

Família Boël adquiriu uma participação de 10% na portuguesa Cerealis. Fabricante das massas Nacional e Milaneza adiantam que entrada da Sofina vai permitir acelerar o crescimento. internacional.

Os belgas da Sofina compraram uma participação de 10% do capital a Cerealis, a fabricante das massas Nacional, Milaneza e Napolitana, adiantou o CEO da empresa portuguesa, Pedro Moreira da Silva, em declarações ao Jornal de Negócios (acesso pago).

O negócio tinha sido anunciado pela Cerealis na passada sexta-feira, mas sem revelar detalhes em relação ao investimento da família Boël.

“Temos o prazer de anunciar que a Sofina se tornou acionista da Cerealis. A Sofina é uma companhia de investimento belga, gerida pelos descendentes de Gustave Boël, e cotada na bolsa de Bruxelas, com ativos líquidos na ordem dos dez mil milhões de euros”, anunciou a Cerealis no LinkedIn.

A Cerealis foi adquirida pelas famílias Moreira da Silva e Silva Domingues em 2021.

A fabricante das massas considera a Sofina como “o parceiro ideal” para apoiar o plano de crescimento internacional, “combinando forte capacidade de investimento com ampla experiência na construção e expansão de empresas internacionais a longo prazo”.

