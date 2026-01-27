Belgas compram 10% do capital da dona das massas Nacional e Milaneza

Os belgas da Sofina compraram uma participação de 10% do capital a Cerealis, a fabricante das massas Nacional, Milaneza e Napolitana, adiantou o CEO da empresa portuguesa, Pedro Moreira da Silva, em declarações ao Jornal de Negócios (acesso pago).

O negócio tinha sido anunciado pela Cerealis na passada sexta-feira, mas sem revelar detalhes em relação ao investimento da família Boël.

“Temos o prazer de anunciar que a Sofina se tornou acionista da Cerealis. A Sofina é uma companhia de investimento belga, gerida pelos descendentes de Gustave Boël, e cotada na bolsa de Bruxelas, com ativos líquidos na ordem dos dez mil milhões de euros”, anunciou a Cerealis no LinkedIn.

A Cerealis foi adquirida pelas famílias Moreira da Silva e Silva Domingues em 2021.

A fabricante das massas considera a Sofina como “o parceiro ideal” para apoiar o plano de crescimento internacional, “combinando forte capacidade de investimento com ampla experiência na construção e expansão de empresas internacionais a longo prazo”.