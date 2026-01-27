Belgas compram 10% do capital da dona das massas Nacional e Milaneza
Família Boël adquiriu uma participação de 10% na portuguesa Cerealis. Fabricante das massas Nacional e Milaneza adiantam que entrada da Sofina vai permitir acelerar o crescimento. internacional.
Os belgas da Sofina compraram uma participação de 10% do capital a Cerealis, a fabricante das massas Nacional, Milaneza e Napolitana, adiantou o CEO da empresa portuguesa, Pedro Moreira da Silva, em declarações ao Jornal de Negócios (acesso pago).
O negócio tinha sido anunciado pela Cerealis na passada sexta-feira, mas sem revelar detalhes em relação ao investimento da família Boël.
“Temos o prazer de anunciar que a Sofina se tornou acionista da Cerealis. A Sofina é uma companhia de investimento belga, gerida pelos descendentes de Gustave Boël, e cotada na bolsa de Bruxelas, com ativos líquidos na ordem dos dez mil milhões de euros”, anunciou a Cerealis no LinkedIn.
A Cerealis foi adquirida pelas famílias Moreira da Silva e Silva Domingues em 2021.
A fabricante das massas considera a Sofina como “o parceiro ideal” para apoiar o plano de crescimento internacional, “combinando forte capacidade de investimento com ampla experiência na construção e expansão de empresas internacionais a longo prazo”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Belgas compram 10% do capital da dona das massas Nacional e Milaneza
{{ noCommentsLabel }}