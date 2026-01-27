Borean, da Generali, é nomeado Presidente do Fórum Europeu de CFO de Seguros
O diretor financeiro do Grupo Generali assumiu a presidência do Fórum Europeu de CFOs de Seguros, numa fase em que as normas contabilísticas e regulatórias do setor segurador europeu são debatidas.
Cristiano Borean, o Chief Financial Officer (CFO) da Generali, foi escolhido para próximo Presidente do Fórum Europeu de CFOs de Seguros.
O Fórum Europeu de CFOs é um grupo de discussão constituído pelos CFOs de grandes companhias de seguros europeias, cujo objetivo principal é influenciar o desenvolvimento de normas de reporte financeiro, reporte de valor e outras questões regulatórias relacionadas ao setor de seguros, tendo sido criado em 2002.
“As atividades do CFO Forum foram concebidas para complementar os organismos representativos nacionais e supranacionais da indústria seguradora. O CFO Forum ajuda a proporcionar um foco para discussões práticas sobre o impacto potencial de quaisquer novas normas”, explica a organização.
Conforme avança o Reinsurance News, a nomeação de Borean ocorre numa altura em que as normas contabilísticas são alvo de debates nacionais e supranacionais, e causarão impacto nas operações diárias da indústria seguradora europeia.
“Quaisquer que sejam as decisões finais tomadas relativamente a estas e a outras normas semelhantes, a indústria seguradora europeia deve estar preparada para as implementar de forma ordeira e transparente. O CFO Forum existe, por isso, para ajudar a gerir este processo e, em última análise, contribuir para a estabilidade, consistência e transparência para os investidores”, afirma.
