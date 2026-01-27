Concorrência aprova compra do Hospital Particular do Algarve com remédios. CUF tem de construir novo hospital

A Autoridade da Concorrência (AdC) aprovou com remédios a compra de uma participação maioritária de 75% no Hospital Particular do Algarve (HPA) pela CUF. O acordo inicial entre o grupo da José de Mello Capital e a maior rede de hospitais do Algarve, Alentejo e Madeira terá de sofrer ajustamentos, nomeadamente a construção de um novo hospital algarvio.

A CUF comprometeu-se a desenvolver e a construir o projeto de um novo hospital, de média dimensão na região do Algarve, prevendo-se que seja vendido a um terceiro prestador de serviços. Caso, durante esse período, surja outra iniciativa de construção de um novo hospital, por parte de um operador diferente, a mesma será avaliada, tanto pela CUF como pela AdC, para perceber se faz sentido manter o plano.

“Na eventualidade de nenhum destes cenários se concretizar, a CUF compromete-se a alienar um hospital equivalente da sua rede”, detalha-se numa informação divulgada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além deste investimento, a CUF foi obrigada a vender a atividade cuja faturação associada esteja acima de 15 milhões de euros. “Este compromisso poderá ser concretizado através de diferentes opções, que se encontram agora em fase de análise”, explica a CUF.

A empresa liderado por Rui Diniz comprometeu-se ainda a manter as atuais condições comerciais com seguradoras e subsistemas de saúde, com limites máximos de atualização anual; limitar os aumentos de preços a utentes não segurados e a garantir o cumprimento de um conjunto de obrigações de transparência, reporte e monitorização, que vigorarão “até à plena execução dos compromissos de desinvestimento”.

O negócio da CUF, cujo valor não foi divulgado, encontrava-se em investigação aprofundada pela AdC desde o verão passado. Ao longo destes seis meses, a AdC levou a cabo “uma extensa recolha e análise de informação, incluindo pedidos de elementos a hospitais concorrentes, seguradoras, reguladores e à própria notificante, bem como múltiplas reuniões com as partes interessadas, o que permitiu avaliar em detalhe o impacto da operação nas negociações com entidades financiadoras e nos encargos suportados pelos beneficiários de seguros de saúde”, lê-se na nota da autoridade presidida por Nuno Cunha Rodrigues.

Depois dessa avaliação, a AdC considerou que os compromissos apresentados “limitam ou mitigam adequadamente as preocupações concorrenciais”, o que motivou a decisão de não oposição. A próxima etapa é a assinatura do contrato de compra e venda.

“Esta parceria representa um passo muito relevante para a CUF, permitindo reforçar a nossa capacidade de responder às necessidades de saúde da população e continuar a investir, de forma sustentada, na qualidade dos cuidados que prestamos. É também um passo de responsabilidade, que valoriza o percurso e o contributo das equipas do Grupo HPA e reforça a CUF enquanto rede nacional de cuidados de saúde”, afirmou o CEO da CUF, Rui Diniz, num comunicado divulgado aos meios de comunicação, após a publicação da ‘luz verde’ da AdC.

Fundado em 1996, o grupo HPA Saúde é constituído por cinco hospitais e 17 clínicas no Alentejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira. O grupo HPA Saúde tem uma forte presença na zona de Alvor/Portimão e conta com João Bacalhau na presidência.

Notícia atualizada às 17h30 com mais informação