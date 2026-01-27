Elétricos ultrapassam carros gasolina em vendas pela primeira vez na UE
A diferença nas vendas em dezembro entre veículos elétricos e a gasolina foi de apenas 0,1%, com vantagem para os elétricos.
As vendas de elétricos ultrapassaram as dos carros a gasolina pela primeira vez na União Europeia durante o mês de dezembro. Os dados são da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que revela ainda que os híbridos se mantiveram com a maior quota de mercado.
Analisando ao detalhe os números, os veículos totalmente elétricos representaram 22,6% dos automóveis matriculados na UE no mês passado, superando ligeiramente os carros a gasolina, que registaram 22,5%. Os híbridos foram o grupo líder com 44%.
O analista independente do setor automóvel Matthias Schmidt afirmou, em declarações à Reuters, que o menor volume de vendas de automóveis a gasolina reflete, em parte, a reclassificação de alguns modelos como “híbridos ligeiros”, que continuam a ter motores a gasolina e contribuem apenas modestamente para a redução de emissões.
“Ainda demorará cerca de meia década até que os automóveis puramente elétricos ultrapassem genuinamente os modelos com motor de combustão em toda a região, mas este é, ainda assim, um começo“, afirmou.
As vendas totais de automóveis aumentaram 5,8% na UE para quase um milhão de veículos em dezembro, e 1,8% para 10,8 milhões no conjunto do ano. Os automóveis elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos elétricos em dezembro subiram 51%, 36,7% e 5,8%, respetivamente, representando coletivamente 67% das matrículas do bloco.
