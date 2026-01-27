Escola de Startups premeia melhores ideias de negócio

Uma tecnologia de energia eólica aérea, baseada em drones, um projeto que utiliza celulose e tintas de carbono para desenvolver eletrónica flexível sustentável, ou uma marca de joias personalizadas criadas a partir de vozes e sons. Estas são algumas das 10 ideias de negócio em destaque nesta quarta-feira, na Uptec – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Na reta final da 13.ª edição da Escola de Startups, o programa de aceleração de ideias de negócio da Uptec, os empreendedores têm mais um PitchDay pela frente. Além dos projetos já referidos, destaque ainda para uma tecnologia de dispositivos fotovoltaicos para interiores, concebidos para fornecer energia fiável a pequenos equipamentos eletrónicos.

Há ainda uma plataforma que identifica automaticamente toda a criptografia existente numa organização e implementa novas proteções, além de um projeto que disponibiliza ferramentas práticas e espaços de reflexão orientados para o bem-estar, descreve a Uptec em comunicado.

Os empreendedores vão tentar convencer um júri, composto por Francisca Vieira Matias (Santander), Tiago Ilharco (NCREP) e Sérgio Rodrigues (COREangels), a escolher as suas ideias de negócio.

Além do prémio de melhor Pitch, o júri vai ainda atribuir um “prémio de melhor evolução”, com vista a destacar o percurso de um dos projetos ao longo do programa. Será também atribuído um “prémio de escolha do público” que vai ficar sob a responsabilidade da plateia que está a assistir à apresentação da dezena de ideias de negócio.

Ao longo destas 13 edições, o programa de aceleração da Uptec já apoiou cerca de 540 empreendedores e quase 250 ideias de negócio, das quais resultaram mais de 80 empresas, contabiliza o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Entre os jovens negócios que passaram pela Escola de Startups constam, entre muitas outras, a Smartex, Addvolt, Adapttech, Wisecrop ou Summary, que no total, angariaram mais de 65 milhões de euros em investimento.