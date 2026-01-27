Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 109 milhões de euros
O jackpot desta terça-feira é de 109 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 109 milhões de euros, decorreu esta terça-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 27 de janeiro:
Números: 4, 23, 42, 43 e 47
Estrelas: 3 e 9
