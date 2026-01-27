Faturação do Grupo Sotecnisol sobe 12% em 2025

A faturação do grupo de engenharia e construção Sotecnisol aumentou 12%, para 87,5 milhões de euros, em 2025 face a 2024, sendo o objetivo atingir os 100 milhões de euros este ano, anunciou esta terça-feira a empresa. Em comunicado, o grupo refere que o volume de negócios consolidado foi impulsionado pelo desempenho das empresas Obras360, 2WORK, Output Engenharia e KeepOn.

A empresa de materiais de construção para profissionais do setor Obras360 encerrou o ano com uma faturação de 20 milhões de euros, enquanto a 2WORK, especializada em trabalho temporário e que expandiu o seu portefólio para os setores da metalomecânica e manutenção industrial, alcançou um volume de negócios de oito milhões de euros.

Já a Output Engenharia, especialista em construção e reabilitação de edifícios, expandiu-se para o Algarve e apostou na execução de obras de maior dimensão, incluindo condomínios e reabilitação de edifícios. Por sua vez, a KeepOn, focada em soluções elétricas, intensificou a sua atividade no setor de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e de eletricidade.

Ainda destacada pelo grupo é a contribuição das operações internacionais por parte da Sotecnisol Espanha e Sotecnisol França, que consolidaram a sua presença no mercado europeu. Com o objetivo de alcançar 100 milhões de euros de volume de negócios este ano, o Grupo Sotecnisol pretende “continuar a apostar na consolidação e crescimento orgânico das suas áreas de negócio, bem como no reforço da sua presença nos mercados nacional e internacional”.

Criado há 55 anos, o Grupo Sotecnisol é composto por mais de 20 empresas que operam de forma integrada nos setores da construção, engenharia, energia, mobilidade elétrica, recursos humanos e agroindústria em Portugal, Espanha, França, Angola e Moçambique.