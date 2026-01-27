Fidelidade, GamaLife e Caravela lideram 352 milhões de exportações de seguros

As seguradoras portuguesas Fidelidade, GamaLife e Caravela foram as principais exportadoras de seguros durante o ano de 2025. Embora atualmente apenas signifique 2% do negócio das seguradoras baseadas em Portugal, companhias como a Caravela fizeram desse caminho uma via de crescimento.

A Fidelidade já tem tradição em registar em Portugal apólices registadas fora do país. No ano passado faturou 152 milhões de euros através das suas sucursais em Espanha, França e Luxemburgo e Macau.

No entanto, a importância internacional já ultrapassa os 30% do negócio da Fidelidade. Para além do registado em Portugal e sucursais, a companhia consolida contas das suas participadas Fidelidade Angola, Fidelidade Macau, Fidelidade Macau Vida, Garantia – de Cabo Verde – e das suas companhias na América do sul: La Positiva, no Peru, as bolivianas Alianza e Alianza Vida, a Alianza Garantía do Paraguai e da FID Chile Seguros Generales. Tudo somado, em 2024 o grupo Fidelidade atingiu um volume de negócios de 6.172 milhões de euros, dos quais 4.336 milhões em Portugal e 1.835 milhões nas operações internacionais

A GamaLife apostou em Itália para a expansão dos seus negócios internacionais. Em 2025 registou 125 milhões de euros, 27% dos prémios captados no estrangeiro, quase o mesmo que dizer Itália. Nesse país estabeleceu presença e opera através de uma sucursal local e começou por adquirir uma carteira de seguros de vida da Zurich. No ano passado estabeleceu um acordo para distribuição de seguros de longo prazo com o Banca Macerata e desde sempre a estratégia tinha como objetivo criar uma plataforma pan-europeia de seguros de vida e previdência com sede em Lisboa.

Para a Caravela a exportação de serviços de seguros é uma estratégia de expansão. No último ano atingiu perto de 30 milhões de euros, 14% do total dos 212 milhões de euros obtidos em prémios pela companhia. Com este valor, cerca de 15% acima de 2024, a Caravela passa a ser a 7ª maior companhia Não Vida em Portugal, por troca de posição com a CA Seguros.

A companhia estabeleceu-se internacionalmente através de MGA – managing general agents -, mediadores de seguros locais com poderes especiais para subscrever riscos em França, Grécia, Países Baixos e Espanha. O presidente da Caravela, Luís Cervantes, indica mesmo como objetivo atingir 25% do negócio nos mercados externos a breve prazo.

Para além destas três companhias de seguros mais tradicionais, também a espanhola Azuaga tem base em Portugal mas o seu capital e grande parte do negócio é realizado em Espanha. Faturou 95% da sua faturação de 32,8 milhões de euros no exterior. Outras seguradoras de crédito e caução, como a Coface e Allianz Trade apresentam valores marginais provenientes de mercados externos.

A recém-entrada no mercado português HDI Global também conseguiu 34% do seu negócio fora, e a MGEN – na sua forma seguradora e não de mediadora – registou bastante faturação do estrangeiro em Portugal.