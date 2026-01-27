Filme brasileiro “O Agente Secreto” com duas nomeações para prémios britânicos BAFTA
Este ano, os filmes mais nomeados são duas produções norte-americanas: "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e "Pecadores", de Ryan Coogler, com 13 nomeações.
O filme “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, está indicado para os prémios britânicos de cinema BAFTA, num ano em que “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, é o mais nomeado.
De acordo com a lista de nomeados divulgada esta terça-feira, “O Agente Secreto” concorre ao BAFTA de Melhor Argumento Original, assinado por Kléber Mendonça Filho, e está igualmente nomeado para Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Esta produção brasileira tem somado vários prémios internacionais — e é candidato a quatro Óscares — desde que se estreou em maio de 2025 no Festival de Cannes, onde venceu o prémio de Melhor Realização e o Prémio da Crítica, e onde Wagner Moura conquistou o galardão de melhor ator. O elenco de “O Agente Secreto” integra ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.
O cinema brasileiro está também presente nos BAFTA com Adolpho Veloso, responsável pela direção de fotografia do filme “Train Dreams”, de Clint Bentley, e com “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, nomeado na categoria de Documentário. Nos BAFTA, destaque ainda para a presença, na categoria de Melhor Som, do lusodescendente Nelson Ferreira, pelo trabalho no filme “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.
Este ano, os filmes mais nomeados são duas produções norte-americanas: “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e “Pecadores”, de Ryan Coogler, com 13 nomeações. “Hamnet”, de Chloé Zhao, e “Marty Supreme”, de Josh Safdie, somam 11 nomeações cada.
Os BAFTA são uma iniciativa da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão e a cerimónia de entrega está marcada para 22 de fevereiro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Filme brasileiro “O Agente Secreto” com duas nomeações para prémios britânicos BAFTA
{{ noCommentsLabel }}