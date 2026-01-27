Media

Filme brasileiro “O Agente Secreto” com duas nomeações para prémios britânicos BAFTA

 Lusa,

Este ano, os filmes mais nomeados são duas produções norte-americanas: "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e "Pecadores", de Ryan Coogler, com 13 nomeações.

O filme “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, está indicado para os prémios britânicos de cinema BAFTA, num ano em que “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, é o mais nomeado.

De acordo com a lista de nomeados divulgada esta terça-feira, “O Agente Secreto” concorre ao BAFTA de Melhor Argumento Original, assinado por Kléber Mendonça Filho, e está igualmente nomeado para Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Esta produção brasileira tem somado vários prémios internacionais — e é candidato a quatro Óscares — desde que se estreou em maio de 2025 no Festival de Cannes, onde venceu o prémio de Melhor Realização e o Prémio da Crítica, e onde Wagner Moura conquistou o galardão de melhor ator. O elenco de “O Agente Secreto” integra ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

O cinema brasileiro está também presente nos BAFTA com Adolpho Veloso, responsável pela direção de fotografia do filme “Train Dreams”, de Clint Bentley, e com “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa, nomeado na categoria de Documentário. Nos BAFTA, destaque ainda para a presença, na categoria de Melhor Som, do lusodescendente Nelson Ferreira, pelo trabalho no filme “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.

Este ano, os filmes mais nomeados são duas produções norte-americanas: “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e “Pecadores”, de Ryan Coogler, com 13 nomeações. “Hamnet”, de Chloé Zhao, e “Marty Supreme”, de Josh Safdie, somam 11 nomeações cada.

Os BAFTA são uma iniciativa da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão e a cerimónia de entrega está marcada para 22 de fevereiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Filme brasileiro “O Agente Secreto” com duas nomeações para prémios britânicos BAFTA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Cultura
Filme “Sinners” bate recorde de nomeações para os Óscares

O anterior recorde de nomeações fixava-se em 14 e era partilhado por três filmes: "Eva" (1950), de Joseph L. Mankiewicz, "Titanic" (1997), de James Cameron, e "La La Land", de Damien Chazelle.

Lusa,

Media
Globos de Ouro dominados pela Warner e pela Netflix

Num cenário em que a compra da Warner pela Netflix paira no setor, a Warner Bros conquistou seis globos de ouro no cinema e a Netflix foi galardoada com cinco globo de ouros na televisão.

+ M, Lusa,

Ideias +M
“Banzo” é o candidato de Portugal aos Óscares

Na corrida estavam ainda as longas-metragens "Hanami", de Denise Fernandes, "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, "Sobreviventes", de José Barahona, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

Lusa,