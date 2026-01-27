Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

O mês de janeiro tem sido de recordes no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, sendo que o último novo máximo foi atingido no dia 23, de acordo com os dados da REN.

Na sexta-feira passada, dia 23, registou-se um consumo diário de 198,1 GWh (gigawatt-hora), um novo máximo, segundo revelou a REN em comunicado, recordando que “ao longo do mês de janeiro foram-se estabelecendo novos máximos no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, superando o máximo de anos anteriores”.

O primeiro recorde registou-se no dia 6 de janeiro, com 186,2 GWh, sendo que o máximo anterior era de janeiro de 2021, depois em 07 e 08 de janeiro (188,1 GWh e 192,4 GWh), mais tarde no dia 20 (com 193,9 GWh), no dia 22 (com 195,5 GWh) e finalmente na passada sexta-feira.

A REN adianta que também a potência máxima solicitada ao sistema elétrico nacional registou novos máximos, no dia 6 e subindo no dia 20 de janeiro às 19:45 para 10254 MW (megawatt).

No acumulado do mês de janeiro, de 1 a 25, o consumo de energia elétrica subiu 8,5% face ao mesmo período homologo do ano anterior.

A semana passada foi marcada pela passagem da depressão Ingrid e Portugal continental começou esta segunda-feira a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).