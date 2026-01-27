Energia

Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

  • Lusa
  • 10:57

Ao longo do mês de janeiro foram-se estabelecendo novos máximos no consumo diário de energia.

O mês de janeiro tem sido de recordes no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, sendo que o último novo máximo foi atingido no dia 23, de acordo com os dados da REN.

Na sexta-feira passada, dia 23, registou-se um consumo diário de 198,1 GWh (gigawatt-hora), um novo máximo, segundo revelou a REN em comunicado, recordando que “ao longo do mês de janeiro foram-se estabelecendo novos máximos no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, superando o máximo de anos anteriores”.

O primeiro recorde registou-se no dia 6 de janeiro, com 186,2 GWh, sendo que o máximo anterior era de janeiro de 2021, depois em 07 e 08 de janeiro (188,1 GWh e 192,4 GWh), mais tarde no dia 20 (com 193,9 GWh), no dia 22 (com 195,5 GWh) e finalmente na passada sexta-feira.

A REN adianta que também a potência máxima solicitada ao sistema elétrico nacional registou novos máximos, no dia 6 e subindo no dia 20 de janeiro às 19:45 para 10254 MW (megawatt).

No acumulado do mês de janeiro, de 1 a 25, o consumo de energia elétrica subiu 8,5% face ao mesmo período homologo do ano anterior.

A semana passada foi marcada pela passagem da depressão Ingrid e Portugal continental começou esta segunda-feira a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.