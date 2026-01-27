Governo dos Açores assegura que “conversações continuam” com a Ryanair

O Governo Regional dos Açores assegurou esta terça-feira que as conversações com a Ryanair continuam, com vista a que a companhia mantenha a sua operação com o arquipélago depois de março, disse à Lusa fonte da Secretaria Regional do Turismo.

A operadora aérea irlandesa reafirmou à Lusa que vai abandonar a operação nos Açores a partir de 29 de março devido às “elevadas taxas aeroportuárias” e à “inação” do Governo português. “Tanto quanto nós sabemos, as conversações continuam com a Ryanair”, disse fonte da Secretaria Regional do Turismo à Lusa.

Esta posição do Governo dos Açores é revelada depois de a transportadora irlandesa ter reiterado que vai cancelar as seis rotas que atualmente realiza no arquipélago açoriano, justificando com as “elevadas taxas aeroportuárias” da ANA Aeroportos e à “inação” do Governo.

A Ryanair queixa de que foram aumentadas “as taxas de navegação aérea em +120%” após a covid-19 e introduzida “uma taxa de viagem de dois euros, numa altura em que outros Estados da União Europeia (UE) estão a abolir taxas de viagem”. Em 25 de novembro de 2025, o Governo dos Açores assegurou que mantinha a “mesma determinação e vontade” de que a Ryanair não abandone a região, reiterando que as “vias de diálogo estão abertas”, enquanto o PS criticou a “passividade” do executivo.

“Estamos perante uma situação recorrente e, tal como há dois anos, continuaremos com a mesma determinação e vontade em prosseguir a parceria entre os Açores e a Ryanair. Mantemos vias de diálogo abertas explorando todas as oportunidades ao nosso alcance”, afirmou, na altura, a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

A governante falava na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2026, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na Horta. Já em 20 de janeiro, Berta Cabral declarou à comunicação social, citada pela RTP/Açores, que se pretende continuar com a Ryanair e mantém-se “ainda o canal aberto com eles”.

“Estamos a tentar tudo por tudo, mas eles são uma companhia muito difícil. Acabaram com imensas frequências em toda a Europa, Espanha, Itália, Alemanha” e “desativaram muitas bases”. A titular da pasta do Turismo adiantou que “os Açores, sendo uma região insular, ainda é mais difícil porque os custos para chegar são maiores e o mercado não é grande se comparado com a Alemanha ou Espanha”.

“Mas também já tivemos uma experiência semelhante há dois anos, eles reduziram muitíssimo a sua operação e os turistas não reduziram”, ressalvou Berta Cabral. Em 20 de novembro de 2025, o Governo da República manifestou “surpresa” com argumentos da Ryanair sobre fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa da Europa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos.

Já a ANA – Aeroportos de Portugal disse que o anúncio da Ryanair era uma “surpresa”, revelando que “as recentes conversas” estavam “orientadas no sentido de aumentar, e não reduzir” a oferta.