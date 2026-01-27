Governo vai lançar “em breve” vouchers para compra de painéis solares

A ministra do ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou o lançamento de um novo apoio para a compra de painéis fotovoltaicos. Uma nova iniciativa, que será lançada “em breve”, é “um apoio à aquisição de equipamentos para a mini-geração fotovoltaica”, anunciou a ministra, na intervenção inicial perante os deputados, numa audição regimental que decorre durante a tarde desta terça-feira.

“Será um programa com características semelhantes ao E-Lar, com emissão de vouchers, mas neste caso destinados à aquisição de equipamentos para a produção de energias renováveis pelas famílias“, explicou.

De acordo com o ministério, os equipamentos de mini geração fotovoltaica são painéis solares — e os restantes equipamentos necessários — para autoconsumo. Dado o tamanho reduzido, servem apenas para efeitos de consumo e não para venda do excesso à rede. O objetivo é ajudar a baixar a fatura da eletricidade.

O E-Lar foi um programa de apoio que atribuiu um valor, na forma de voucher, às famílias que quisessem comprar equipamentos elétricos para substituir equipamentos a gás com funções equivalentes. Assim, os beneficiários não pagaram do seu bolso, nem receberam o montante na conta.

Depois de aprovada a candidatura, receberam automaticamente um voucher digital. Foi com este ‘vale’ que se dirigiram a um dos fornecedores selecionados pelo Governo, para a compra. O pagamento do mesmo é feito pela Agência para o Clima diretamente ao fornecedor.

Em paralelo, a ministra indicou que o Governo já autorizou o Fundo Ambiental, na última reunião do Conselho de Ministros, a abrir um novo concurso para veículos elétricos ligeiros, com uma dotação de 20 milhões de euros, depois de o último concurso neste âmbito, com uma dotação de 17,6 milhões de euros, ter esgotado a verba dirigida a automóveis ligeiros em cerca de seis horas.

(Notícia atualizada pela última vez às 15h29)