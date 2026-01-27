Initiative começa a trabalhar contas da Endesa e da Bayer

A conquista da conta da Bayer aconteceu após uma consulta global. No caso da Endesa, o processo decorreu na sequência de uma consulta de mercado a nível ibérico.

A Iniciative, agora do grupo Omnicom Media, é a nova agência de media da Endesa e da Bayer. As duas contas, que envolvem planeamento e compra de meios, começaram a ser trabalhadas no início do ano

A conquista da conta da Bayer aconteceu após uma consulta global para a seleção de um parceiro de criatividade, produção e media, no final de 2025. No caso da Endesa, o processo decorreu na sequência de uma consulta de mercado a nível ibérico, tendo a escolha recaído na Initiative em Portugal assim como em Espanha, aponta a agência liderada por Rui Freire.

“A conquista das contas da Endesa e da Bayer representa um marco importante no percurso da Initiative e reforça a confiança que o mercado deposita na nossa equipa, depois de vários anos de crescimento sustentado. Estas duas marcas, em setores tão estratégicos como a energia e a saúde, desafiam-nos a elevar ainda mais a qualidade do nosso trabalho e a nossa capacidade de entregar resultados”, comenta o responsável, citado em comunicado.

A Initiative integra o Omnicom Media Group desde início de dezembro, altura em que o processo de compra do grupo Interpublic pelo Omnicom foi concluído.