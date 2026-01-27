Pessoas +M

José Villa de Freitas integra LLYC como ‘senior advisor’

Em Portugal, o novo 'senior advisor' junta-se a um grupo que inclui nomes como Conceição Zagalo, Fernando Neves de Almeida, Paulo Portas, Helena Forjaz, Rui Coutinho e Luís Garcez.

José Villa de Freitas integrou, como senior advisor, a rede de conselheiros da LLYC.

“A entrada de José Villa de Freitas vem reforçar a nossa ambição de oferecer aos clientes aconselhamento estratégico com impacto real. Traz a experiência de quem liderou algumas das maiores marcas em Portugal e um conhecimento profundo em marketing financeiro e gestão de ativos de marca, competências essenciais para antecipar tendências e ajudar as organizações a tomar decisões sólidas num contexto cada vez mais exigente”, comenta, citada em comunicado, Marlene Gaspar, diretora-geral da agência.

Diretor do Branding & Business Summit no “Imagens de Marca” desde o início do ano, o profissional foi marketing manager da Fidelidade durante quase 25 anos, com um intervalo entre 2005 e 2009, período no qual exerceu funções idênticas na CGD. Trabalhou também no setor do grande consumo e automóvel.

“É com enorme entusiasmo que me junto à rede internacional de conselheiros da LLYC. Num contexto de mudança acelerada, o valor das marcas e a sua capacidade de inovação são os pilares da sustentabilidade do negócio”, refere José Villa de Freitas. “Espero contribuir para o crescimento da LLYC e dos seus clientes, aportando a minha experiência na criação de estratégias que ligam de forma eficaz as marcas aos seus públicos e resultados”, conclui citado em comunicado.

