LVMH: Crescimento orgânico das receitas de 1% no segundo semestre do ano

Estes são os resultados do grupo LVMH em 2025.

O grupo LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, detentor das marcas Louis Vuitton, Dior e, nas bebidas, dos champanhes Möet & Chandon e Ruinart, apresentou um “crescimento orgânico das receitas de 1% no segundo semestre do ano, com melhoria das tendências em todos os grupos de negócio”, segundo um comunicado da empresa.

“Somos um grupo de família, pensamos produtos para o médio prazo. Os analistas podem não gostar disto, mas não ficamos hipnotizados pelos resultados de um trimestre”, disse Bernard Arnault, na apresentação dos resultados da LVMH esta terça-feira. A família detém mais de 50% do grupo e esta semana vários investidores, citados pela Reuters, pediam um plano de sucessão transparente.

O grupo regista receitas anuais de 80,8 mil milhões, com recuperação no 4.º trimestre. Lucros estão nos 10,55 mil milhões, menos 16% face ao período homólogo, refletindo a pressão operacional (concorrência e guerra comercial)

China e Ásia mostraram uma recuperação gradual após meses de contração. A expectativa dos analistas é que seriam mercados com forte impacto negativo nas contas.

A LVMH continua a ser uma empresa apetecível, com um dividendo estável de 13 euros por ação.

Moda e marroquinaria

Na divisão de moda e marroquinaria, marcas como Louis Vuitton, Dior ou Fendi mostram resiliência, apesar de queda de 6% das receitas, enquanto a área dos vinhos e dos destilados foram muito afetados, com quedas de 11%.

Bernard Arnault ressaltou a criatividade do designer Jonathan Anderson para a Dior, que está à frente das coleções de homem e mulher, o que é primeira vez que acontece desde o próprio Christian Dior. Anderson foi uma das transferências mais importantes da LVMH em 2025 (deixou a Loewe). Pharell Williams e a coleção “desejável” para a Louis Vuitton também mereceram referências, assim como o trabalho do designer de Celine e Maria Grazia Chiuri, agora na Fendi.

Na marca italiana Loro Piana, “não queremos ir demasiado depressa para não perder a qualidade e travámos um pouco”, afirmou Bernard Arnault.

Na divisão dedicada à moda, marroquinaria e bens pessoais, em geral, estão são os destaques apresentados pela empresa:

Procura local sólida em Moda e Marroquinaria, que manteve uma margem operacional muito elevada.

Inovações bem-sucedidas.

Inovações bem-sucedidas. Estratégia de retalho altamente seletiva em perfumes e cosmética.

Bom desempenho das linhas icónicas das maisons de Relógios e Joalharia e das lojas da Tiffany, renovadas. A marca é uma das mais recentes aquisições da LVMH, “redirecionamos a casa”, disse Arnault, ambicionando que seja a marca líder. Tóquio abriu uma loja da marca no final do ano.

Bom desempenho da Sephora. A rede de lojas de perfumes e cosmética continuou a crescer tanto em receitas como em resultados e consolidou a sua posição como líder mundial no retalho de beleza. A dquirida em 1998, tornou-se a líder “em poucos anos”. “Só cobrimos uma pequena porção do mundo, há muito para fazer”, afirmou o CEO da LVMH .

LVMH Bvlgari também apresentou resultados positivos no final de 2025 – “tem produtos muito promissores para o próximo ano.

“A joalharia é um setor promissor”, segundo Arnault. “Estamos a desenvolver joias para Louis Vuitton. Vão ver quando abrirmos a loja dos Champs-Élysées”.

desenvolver para Louis Vuitton. Le Bon Marché e La Samaritaine são duas lojas muito importantes em Paris. La Samaritaine “não correu tão bem, mas está a recuperar”. Arnault garantiu que estão a fazer alterações.

Na divisão de bebidas, os resultados não são tão animadores, com os resultados trimestrais já deixavam perceber. Apesar das receitas estáveis em champanhe e vinhos, registou-se uma “procura mais fraca por conhaque”. “China e EUA são prejudicados pelas tarifas, especialmente o conhaque”, referiu Arnault.

De novo voltados para os clientes aspiracionais

As perspetivas para 2026 apontam para alguma cautela e expectativa de o grupo ser capaz de manter o “desejo” das suas marcas por parte dos consumidores.

À medida que os consumidores “aspiracionais” foram migrando para marcas mais acessíveis, como a Coach ou Ralph Lauren, a LVMH voltou a concentrar-se neste grupo de compradores. Com exceção da Hermès, a maioria dos grupos de luxo pretende limitar os aumentos de preços a menos de 2% este ano, o que implica uma maior dependência do volume de vendas para sustentar o crescimento.

Em declarações à Reuters, a analista Ariane Hayate, da Edmond de Rothschild, apontando para nomes como Bosideng, Songmont e Laopu Gold, sublinhou que a ameaça da China, principal motor do sector durante vários anos, é real. “Temos de admitir: a concorrência das marcas chinesas é hoje uma realidade”.

Para trazer de volta os clientes aspiracionais, o grupo LVMH, maior conglomerado de marcas de luxo do mundo e detentor de marcas como Louis Vuitton, Dior, Loewe, entre outras, apostou em novos produtos como a linha de beleza da Louis Vuitton, que inclui um batom que custa cerca de 140 euros.