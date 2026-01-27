Matosinhos, Porto e Gaia vão gerir as frentes ribeirinhas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou, nesta terça-feira, que os municípios de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia vão assumir a gestão das frentes ribeirinhas, concessões e marinas.

“Reunimos os três municípios — Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Porto – com a minha equipa e a administração portuária do Porto de Leixões e ficou definida a passagem integral de todos os equipamentos e espaços públicos que não são do uso exclusivo do porto. Ou seja, tudo aquilo que são as frentes ribeirinhas, as concessões e as marinas passarão para a gestão destes municípios”, afirmou o governante.

Na apresentação do Plano Estratégico do Porto de Leixões 2025 — 2035 em Matosinhos, no distrito do Porto, o ministro referiu que isto era algo “desejado há muito tempo” pelos municípios.

“Estamos a falar da [zona da] ribeira à foz no Porto, estamos a falar da mesma coisa do lado de Gaia e, portanto, isto é uma mudança de paradigma”, apontou.

O Executivo vai dotar as câmaras municipais de todos os meios necessários e suficientes para aquela gestão, assegura o governante, sem avançar, contudo, valores. O prazo para fechar este processo é, disse, até ao final do mês de fevereiro.