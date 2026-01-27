Mau tempo. Mais de uma dezena de estradas nacionais fechadas

Dezassete estradas nacionais estavam às 14:30 desta terça-feira interditadas ao trânsito em Portugal continental, bem como o IC9 na zona de Alcobaça, por inundação ou desmoronamento, devido ao devido ao mau tempo, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo dados enviados à agência Lusa pela GNR, mantêm-se interditadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 9-1 (Estrada da Lagoa Azul) no Linhó, concelho de Sintra, EN 10 Torres do Mondego, em Coimbra, EN 262 em São Romão do Sado, em Setúbal, e EN 365 na Golegã, em Santarém.

Estão também suspensas à circulação a EN 3-2 em Valada, no Vale de Santarém, EN 8-2 em Casal Lourim, na Lourinhã, EN 205-1, em Rio Tinto, Braga, EN 358-2 em Constância, no distrito de Santarém, EN 9 em Torres Vedras, distrito de Lisboa, EN 9-2 Codeçal/Chança, Lisboa, EN 329 Vila Chã do Monte – Tarouca, distrito de Viseu, e EN 202-2 em Sistelo, distrito de Viana do Castelo.

Estão ainda cortadas a EN 115-1 no Cadaval, distrito de Lisboa, a EN 245 Fronteira, distrito de Portalegre, EN 361 na Lourinhã, Lisboa, a EN 246-1 Portagem, distrito de Portalegre, a EN 3 em Tancos, Santarém, e o Itinerário Complementar 9 (IC9), na zona de Alcobaça, distrito de Leiria.

De acordo com a GNR, há ainda troços fechados na rede viária do Maciço Central da Serra da Estrela, devido à queda de neve, mantendo-se abertos os troços da EN339 Seia – Sabugueiro e Covilhã – Piornos. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem de uma depressão com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante esta terça haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira. A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como “ciclogénese explosiva”, termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.