Redes Sociais

Parlamento francês aprova lei que proíbe redes sociais a menores de 15 anos

 + M,
1

A Assembleia Nacional francesa aprovou a proibição do acesso de menores de 15 anos às redes sociais. A medida segue agora para aprovação do Senado.

A Assembleia Nacional francesa apoiou a legislação que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. O presidente francês, Emmanuel Macron, tinha apelado no sábado à noite que fosse garantida a entrada em vigor no mês de setembro, tendo em conta o início do ano letivo.

O projeto de lei contou com 116 votos a favor e 23 contra, seguindo agora para o Senado francês para aprovação — algo a ocorrer no próximo mês, de acordo com a BBC.

Segundo o diploma, o regulador estatal de média elaborará uma lista de redes sociais ‘prejudiciais ‘ — que serão totalmente proibidas a menores de 15 anos — e uma lista de plataformas ‘menos prejudiciais’, acessíveis apenas com autorização parental. O texto prevê ainda o alargamento da proibição do uso de telemóveis às escolas secundárias.

Se a lei for aprovada, o país terá de acordar um mecanismo para a verificação de idade. Já existe um sistema em vigor que exige que os maiores de 18 anos provem a sua idade para aceder a pornografia online.

Esta não é a primeira tentativa de França em legislar as redes sociais com uma lei de 2023, que propunha uma proibição semelhante, a ter-se revelado inaplicável após os tribunais terem decidido que violava o direito europeu, nomeadamente a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (DSA).

De acordo com a Euronews, depois de a UE ter revisto as orientações no ano passado, os Estados-membros passaram a ter mais flexibilidade para fixar os seus próprios limites etários nas redes sociais, seja para proibir o acesso a crianças abaixo de determinada idade, seja para exigir consentimento parental para abrirem uma conta.

A medida francesa segue o exemplo da Austrália, onde as empresas de redes sociais já revogaram o acesso a cerca de 4,7 milhões de contas identificadas como pertencentes a crianças. A medida foi tomada depois de o país ter proibido a utilização das plataformas a menores de 16 anos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Parlamento francês aprova lei que proíbe redes sociais a menores de 15 anos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Redes Sociais
Macron quer proibir redes sociais a menores de 15 anos

O Presidente francês solicitou ao Governo no sábado à noite que garanta a entrada em vigor da proibição das redes sociais para menores de 15 anos em setembro, no início do ano letivo.

Lusa,

Redes Sociais
França quer banir redes sociais a menores de 15 em setembro

O país liderado por Emmanuel Macron está prestes a avançar com restrições após movimentos semelhantes na Dinamarca e na Austrália.

Rafael Correia,

Redes Sociais
TikTok vai bloquear menores de 16 anos na Austrália

"Entendemos que estas alterações podem ser perturbadoras, mas são necessárias para garantir que o TikTok está em conformidade com a legislação australiana", sublinhou a empresa ByteDance.

Lusa,