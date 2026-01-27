Pérez-Llorca abre escritório em Abu Dhabi. Vaz Almeida, Mesquita Nunes e Inês Arruda lideram em Lisboa

A Pérez-Llorca vai abrir este ano um escritório em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que será dirigido por Gonçalo Capela Godinho, atual country chair do escritório de Lisboa. Carlos Vaz de Almeida passa a managing partner e Adolfo Mesquita Nunes e Inês Arruda serão country co-chairs.

“A decisão insere-se na estratégia internacional da sociedade e responde a uma evolução estrutural dos fluxos globais de capital. Investidores institucionais e privados sediados no Golfo têm vindo a assumir um papel cada vez mais relevante no financiamento e aquisição de ativos em jurisdições como a Península Ibérica, a América Latina e os países africanos de língua portuguesa”, refere a firma em comunicado.

Com um perfil marcadamente internacional e experiência na assessoria a clientes em operações complexas e transfronteiriças, Gonçalo Capela Godinho “liderará a implantação e impulsionará o desenvolvimento de relações institucionais e comerciais na região”. Juntamente com Gonçalo Capela Godinho, deverão mudar-se inicialmente dois associados da Pérez-Llorca.

“A abertura de um escritório em Abu Dhabi permite-nos estar mais próximos de investidores que têm vindo a desempenhar um papel crescente em operações na Península Ibérica, na América Latina e na África lusófona. Trata-se de um passo coerente com a nossa estratégia de crescimento disciplinado e com a nossa vocação para assessorar operações transfronteiriças complexas, combinando proximidade ao cliente com execução jurídica direta nas jurisdições relevantes“, garante Gonçalo Capela Godinho.

Em comunicado, a Pérez-Llorca explica que o futuro escritório será concebido como uma “plataforma de relacionamento, originação e execução de operações, vocacionada para apoiar investidores do Golfo em projetos de investimento outbound“, trabalhando em articulação com as equipas de Espanha, Portugal, México, Colômbia, bem como com a prática de África lusófona coordenada a partir de Lisboa.

“A presença em Abu Dhabi não tem como objetivo o desenvolvimento da prática de direito local no Médio Oriente. Pelo contrário, pretende reforçar a proximidade da sociedade às fontes de capital internacionais que investem nos mercados onde a Pérez-Llorca dispõe de capacidade efetiva de execução de direito local, garantindo uma abordagem integrada, rigorosa e com elevado grau de controlo da execução jurídica“, assumem.

“Agradecemos imenso ao Gonçalo pelo seu trabalho ao longo destes anos em Lisboa, que dá lugar na gestão deste escritório a três grandes profissionais. Consideramos que esta nova estrutura reforça a aposta do escritório em Portugal como um projeto estratégico de longo prazo e reflete a nossa vontade de continuar a impulsionar um crescimento sustentável, apoiado em equipas consolidadas e numa sólida excelência técnica”, afirmou o sócio diretor Pedro Pérez-Llorca.

O novo managing partner, Carlos Vaz de Almeida, agradece ao antecessor todo o trabalho desenvolvido, salientando o que conseguiu construir em “pouco tempo”. “Agradeço à equipa de gestão a confiança depositada e encaro esta nomeação com igual medida de responsabilidade e entusiasmo, num momento particularmente relevante para o projeto e para as ambições e elevados standards da firma“, sublinha.

A intenção de abrir um escritório em Abu Dhabi está enquadrada no plano de expansão internacional da Pérez-Llorca, orientado para reforçar a sua presença em centros estratégicos e consolidar a sua capacidade de acompanhar clientes e investidores em operações globais.

“Estamos muito orgulhosos de tudo o que estamos a construir a nível internacional. Estamos a avançar mais rapidamente do que esperávamos na nossa estratégia e isso impulsiona-nos a continuar a crescer no nosso projeto internacional para continuar a acompanhar os nossos clientes nas suas operações, litígios e questões regulatórias, mas também o nosso talento para que se possa desenvolver num ambiente internacional”, afirmou Iván Delgado, sócio executivo Internacional da Pérez-Llorca.