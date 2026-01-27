Portugal Ventures investe 1,5 milhões na Feel Sampa que acelera no Brasil

A Portugal Ventures investiu 1,5 milhões de euros na Feel Sampa, uma empresa do Feel Group, com negócios em alojamento de curta e média duração (flex living), gestão de espaços de coworking (flex working), serviços de soft-landing e incubação, que com esta injeção de capital vai acelerar no Brasil.

“Este investimento permitirá à Feel Sampa acelerar o seu crescimento, reforçar a presença junto de mercados estratégicos, como o brasileiro, e desenvolver novas soluções tecnológicas, ampliando também o portefólio de apartamentos e serviços que já oferece. É um passo significativo para a startup e para a expansão do Feel Group no setor da hospitalidade urbana de qualidade em São Paulo, no Brasil”, explica Ana Terra, funds manager da Portugal Ventures, citada em comunicado.

O investimento de 1,5 milhões de euros — realizado ao abrigo da 2.ª edição da Call Turismo + Crescimento — realiza-se num momento em que a startup está a desenvolver o vertical “Sujinho” Coworking & Flats, localizado junto à Avenida Paulista, em São Paulo, agregando no mesmo edifício, alojamento e espaços de trabalho, serviços de soft-landing, incubação e eventos.

“Estamos certos de que esta parceria irá proporcionar um crescimento acelerado, mas ao mesmo tempo consolidado, uma excelente base de suporte estratégico e financeiro, e, por fim, uma garantia de alinhamento com a crescente política de parcerias empresariais entre Portugal e Brasil, que quer o Turismo de Portugal, Banco do Português do Fomento e AICEP, têm vindo a promover e do qual a Feel Sampa será certamente parte bastante ativa”, diz Nuno Trigo, cofundador e coCEO da Feel Sampa, citado em comunicado.