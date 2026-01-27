Presidenciais 2026. Seguro vence Ventura em debate já visto





Um debate é feito do momento, mas a leitura é também feita de expectativas. André Ventura entrava para este debate, o único da segunda volta das presidenciais, muito atrás nas sondagens, e, como tal, eram que tinha menos a perder e mais a ganhar com o confronto. Já António José Seguro entrava com o conforto das sondagens e a sensação de que bastaria não cometer erros e ter uma derrota estrondosa para sair por cima para o que resta da campanha. E foi isso que aconteceu. E, sobretudo, houve uma certa repetição de registos já conhecidos de debates anteriores.

Numa discussão em que André Ventura tinha de dar tudo, para tentar mudar a maré das sondagens, o candidato apoiado pelo Chega optou por uma postura um pouco mais contida do que o habitual e o visto noutros debates da primeira volta. Com uma taxa de rejeição elevada e visto como mais extremado, tem tentado encarnar uma personagem mais moderada, eventualmente para conquistar algum eleitorado fora do Chega e mais centrista. Talvez por isso, a primeira interrupção protagonizada por Ventura tenha chegado apenas quase aos quatro minutos, demonstrando uma tentativa de Ventura em controlar essa sua postura mais agressiva.

Ventura é sempre Ventura e também o foi na noite desta terça-feira. A sua estratégia assentou em dois vetores essenciais, apontados a Seguro: a colagem deste ao PS e ao que o candidato mais à direita considera a herança “desastrosa” dos socialistas, por um lado; e a argumentação de que Seguro não tem ideias concretas nem um perfil de ação, limitando-se a repetir generalidades e a pedir colaboração.

Seguro entrou no debate sabendo que lhe bastava não errar muito, e apostou numa pose mais institucional e assente numa postura positiva de construção de pontes, procurando resultados em vez de confronto público.

Há algumas frases que definem facilmente cada uma das estratégias. “Eu prefiro enganar-me e abanar o país do que deixar tudo na mesma”, afirmou Ventura, enquanto Seguro preferiu um “eu venho ajudar a que uma solução aconteça, eu venho para cooperar. Há ruído a mais na política portuguesa”.

Se Seguro se defendeu bem da colagem ao PS, lembrando que está fora da vida política há mais de uma década e que a sua candidatura não representa o Partido Socialista e tem um caráter apartidário (e lembrou os apoios de figuras de outros espetros políticos), já teve mais dificuldade em afastar a ideia de que repete generalidades e que tem poucas soluções concretas.

Ventura, por seu lado, atacou muito este ponto, mas também perdeu mais tempo a dizer que Seguro não tem propostas concretas do que a explicar as suas próprias propostas. Aliás, usou repetidamente o mesmo estratagema discursivo: quando lhe colocavam qualquer questão, antes de a responder atacava Seguro pelo que havia dito ou pelo que não havia dito, em vez de se focar nas suas propostas. Quando o fez, e tal como aconteceu noutros debates, entrou no campo executivo e legislativo, em áreas nas quais o Presidente não tem poderes constitucionais para decidir.

Mesmo com um Ventura mais comedido do que o habitual, e não o “animal feroz” que alguns esperavam, recorreu ao seu estilo de pegar num tema e levá-lo para onde se sente mais à vontade, misturando assuntos e levando Seguro a uma das tiradas da noite, ao classificar o discurso de Ventura como “política do empadão”, ao misturar tudo.

Os temas principais – pelo menos os dirigidos pelos jornalistas das três televisões – foram a saúde, a imigração, a justiça, a lei laboral, a Constituição e a política externa, os 75 minutos acabaram por não trazer muitos elementos de novo. Uma coisa ficou clara: qualquer que seja o Presidente escolhido pelos portugueses, a lei laboral, como está, não passa (e Ventura pode barrá-la no próprio Parlamento) e a Ministra da Saúde é um alvo preferencial, e vai ter vida difícil. Ventura esteve mais à vontade na imigração, o seu tema preferido, mas pior na justiça.

Na tabela de avaliação desenhada pelo ECO, Seguro venceu em todos os indicadores menos na “Competência comunicacional e liderança pública”, em que André Ventura continua a ser muito forte, dominando como poucos o registo televisivo.

Ao fim de 75 minutos, e apesar da receção eufórica dos apoiantes de Ventura à porta do MUDE – Museu do Design – na baixa pombalina, o líder do Chega não conseguiu a vitória retumbante de que precisava para inverter o que ditam as sondagens. Seguro defendeu-se bem da grande maioria dos ataques de Ventura, foi mais conservador e acabou por vencer o debate, mesmo jogando boa parte do tempo à defesa.

A campanha segue já de seguida.