Seguradoras

Seguradoras Não Vida: Allianz e Zurich estão a ganhar mercado às maiores

As gigantes alemã e suíça aproximam-se das líderes de mercado em seguros Não Vida, a Fidelidade, Generali Tranquilidade e Ageas. Veja o ranking 2025.

As seguradoras Allianz e Zurich ganharam quota de mercado entre os seguros Não Vida em 2025, segundo dados agora divulgados pela ASF, entidade supervisora do setor. O mercado total dos seguros Não Vida aumentou 9,4% em relação ao ano anterior, atingindo perto de 8 milhões de euros em prémios emitidos. É um novo recorde de sempre de venda de seguros dos ramos Não Vida, e uma vez mais, superior ao dobro do crescimento do PIB nominal em Portugal.

As vencedoras em 2025 nos ramos de seguros em que mais apostam foram as CEO da Allianz Portugal, Teresa Brantuas, e da Zurich Portugal, Helene Westerlind.

O mercado dos seguros Não Vida cresceu no Ramo Saúde 12,3% para perto de 1,8 mil milhões de euros. O ramo automóvel (Auto) continua a ser o mais volumoso e cresceu 10% em valor de prémios para cerca de 2,6 milhões de euros. Acidentes de Trabalho (AT) subiu 8,3% para 1,35 milhões de euros, enquanto o ramo Incêndio (MR) – que inclui principalmente os seguros multirriscos – aumentou 8% para 1,38 milhões de euros de prémios anuais.

Em conjunto os ramos Automóvel, AT, MR e Saúde representaram 88% do valor dos seguros Não Vida subscritos em Portugal. Acidentes Pessoais (AP) mais 2,8% e Responsabilidade Civil (RC) mais 2,7%. Todos os outros valem cerca de 6% dos prémios.

A concentração estende-se também às seguradoras. As três primeiras – Fidelidade, Generali Tranquilidade e Ageas Seguros – contam com 64% dos prémios emitidos por seguros Não Vida. As 5 primeiras – juntando Allianz e Zurich – são 79%, as dez primeiras – incluindo ainda a Lusitania, CA Seguros, Caravela, Aegon Santander e Mapfre – são 88% do mercado.

Houve 44 companhias a operar em seguros Não Vida em 2025, com a entrada direta da MGEN – agora como seguradora para além de manter a mediadora – para 21º lugar do ranking. Também a Hagel, seguradora agrícola, passou logo para o 32º lugar e a Bupa (Sanitas) também já registou vendas. Ainda recente na lista, está em 40º lugar a Mútua Portuguesa de Saúde, cujo crescimento se prevê maior em 2026. A germânica e também nova no mercado português HDI já está em 30º lugar.

Deste ranking, foram desagregadas por ECOseguros, as seguradoras de Crédito e de Caução – Allianz Trade (ex-COSEC), Azuaga, Crédito y Caución, Coface e CESCE – que, dada a sua especificidade, devem ser analisadas de forma independente.

Uma mudança no TOP 10

No topo da tabela mantêm-se Fidelidade, Generali Tranquilidade e Ageas Seguros, com crescimentos ligeiramente abaixo do mercado, cujo valor total influenciam diretamente ao representarem 64% das vendas de seguros Não Vida.

A Fidelidade é líder em quase todos os segmentos do mercado, no total tem 28,8% de quota, tem destaque no ramo saúde, também com a marca Multicare, atingindo 35% neste ramo.

A Generali Tranquilidade perdeu genericamente quota de mercado para 21,8% do total, mantendo a liderança no ramo automóvel, enquanto a Ageas Seguros desceu 0,3% de quota mas, juntando a Médis, continua forte em Saúde com 27% de quota no segmento.

Uma das duas vencedoras do ano foi a Allianz. Subiu prémios em 14,5% ganhando 0,4% de quota de mercado total para 8,6%. Vendeu mais 24% em AT, mais 18% em Auto, com registo igual em RC.

Ainda mais cresceu a Zurich, 15,1% em prémios emitidos, proporcionando uma subida de quota de mercado total para 5,7%. Também uma subida de 17% em Auto foi decisiva para a companhia suíça que também cresceu acima do mercado em AT, saúde e Multirriscos/Incêndio.

Até ao top 10, segue-se a Lusitania que faturou apenas mais 0,6% com uma queda de 6% em AT. Os 13,5% de subida em saúde não impediram uma descida para 2,8% na quota de mercado total.

A CA Seguros aumentou 8,9% os prémios, enquanto a Caravela conseguiu um incremento de 15% no ramo Auto. A Aegon Santander trocou com a Mapfre o 9º e o 10º lugar. A seguradora que vende exclusivamente pelo Banco Santander cresceu 21% no ramo saúde. Já a Mapfre Gerais cresceu apenas 1,8% no total.

Sem grandes mexidas no ranking geral, alguns destaques notaram-se, como um crescimento de 17,5% no ramo saúde pela Victoria, que continua a liderar o ramo Marítimo e Transportes. Subida de 45% também em saúde pela UNA que também aumentou 37% em Auto e uma subida de 18,5% da Ok! Seguros através do ramo Auto.

A seguradora de saúde Planicare voltou a crescer acima do mercado – 30% – e está no top 20 das seguradoras Não Vida. Nota ainda para a MetLife que mantém o 2º lugar no ranking de acidentes pessoais.

Veja o ranking das maiores seguradoras Não Vida 2025.

 

