Seguradoras Não Vida: Allianz e Zurich estão a ganhar mercado às maiores

As seguradoras Allianz e Zurich ganharam quota de mercado entre os seguros Não Vida em 2025, segundo dados agora divulgados pela ASF, entidade supervisora do setor. O mercado total dos seguros Não Vida aumentou 9,4% em relação ao ano anterior, atingindo perto de 8 milhões de euros em prémios emitidos. É um novo recorde de sempre de venda de seguros dos ramos Não Vida, e uma vez mais, superior ao dobro do crescimento do PIB nominal em Portugal.

O mercado dos seguros Não Vida cresceu no Ramo Saúde 12,3% para perto de 1,8 mil milhões de euros. O ramo automóvel (Auto) continua a ser o mais volumoso e cresceu 10% em valor de prémios para cerca de 2,6 milhões de euros. Acidentes de Trabalho (AT) subiu 8,3% para 1,35 milhões de euros, enquanto o ramo Incêndio (MR) – que inclui principalmente os seguros multirriscos – aumentou 8% para 1,38 milhões de euros de prémios anuais.

Em conjunto os ramos Automóvel, AT, MR e Saúde representaram 88% do valor dos seguros Não Vida subscritos em Portugal. Acidentes Pessoais (AP) mais 2,8% e Responsabilidade Civil (RC) mais 2,7%. Todos os outros valem cerca de 6% dos prémios.

A concentração estende-se também às seguradoras. As três primeiras – Fidelidade, Generali Tranquilidade e Ageas Seguros – contam com 64% dos prémios emitidos por seguros Não Vida. As 5 primeiras – juntando Allianz e Zurich – são 79%, as dez primeiras – incluindo ainda a Lusitania, CA Seguros, Caravela, Aegon Santander e Mapfre – são 88% do mercado.

Houve 44 companhias a operar em seguros Não Vida em 2025, com a entrada direta da MGEN – agora como seguradora para além de manter a mediadora – para 21º lugar do ranking. Também a Hagel, seguradora agrícola, passou logo para o 32º lugar e a Bupa (Sanitas) também já registou vendas. Ainda recente na lista, está em 40º lugar a Mútua Portuguesa de Saúde, cujo crescimento se prevê maior em 2026. A germânica e também nova no mercado português HDI já está em 30º lugar.

Deste ranking, foram desagregadas por ECOseguros, as seguradoras de Crédito e de Caução – Allianz Trade (ex-COSEC), Azuaga, Crédito y Caución, Coface e CESCE – que, dada a sua especificidade, devem ser analisadas de forma independente.

Uma mudança no TOP 10

No topo da tabela mantêm-se Fidelidade, Generali Tranquilidade e Ageas Seguros, com crescimentos ligeiramente abaixo do mercado, cujo valor total influenciam diretamente ao representarem 64% das vendas de seguros Não Vida.

A Fidelidade é líder em quase todos os segmentos do mercado, no total tem 28,8% de quota, tem destaque no ramo saúde, também com a marca Multicare, atingindo 35% neste ramo.

A Generali Tranquilidade perdeu genericamente quota de mercado para 21,8% do total, mantendo a liderança no ramo automóvel, enquanto a Ageas Seguros desceu 0,3% de quota mas, juntando a Médis, continua forte em Saúde com 27% de quota no segmento.

Uma das duas vencedoras do ano foi a Allianz. Subiu prémios em 14,5% ganhando 0,4% de quota de mercado total para 8,6%. Vendeu mais 24% em AT, mais 18% em Auto, com registo igual em RC.

Ainda mais cresceu a Zurich, 15,1% em prémios emitidos, proporcionando uma subida de quota de mercado total para 5,7%. Também uma subida de 17% em Auto foi decisiva para a companhia suíça que também cresceu acima do mercado em AT, saúde e Multirriscos/Incêndio.

Até ao top 10, segue-se a Lusitania que faturou apenas mais 0,6% com uma queda de 6% em AT. Os 13,5% de subida em saúde não impediram uma descida para 2,8% na quota de mercado total.

A CA Seguros aumentou 8,9% os prémios, enquanto a Caravela conseguiu um incremento de 15% no ramo Auto. A Aegon Santander trocou com a Mapfre o 9º e o 10º lugar. A seguradora que vende exclusivamente pelo Banco Santander cresceu 21% no ramo saúde. Já a Mapfre Gerais cresceu apenas 1,8% no total.

Sem grandes mexidas no ranking geral, alguns destaques notaram-se, como um crescimento de 17,5% no ramo saúde pela Victoria, que continua a liderar o ramo Marítimo e Transportes. Subida de 45% também em saúde pela UNA que também aumentou 37% em Auto e uma subida de 18,5% da Ok! Seguros através do ramo Auto.

A seguradora de saúde Planicare voltou a crescer acima do mercado – 30% – e está no top 20 das seguradoras Não Vida. Nota ainda para a MetLife que mantém o 2º lugar no ranking de acidentes pessoais.

Veja o ranking das maiores seguradoras Não Vida 2025.