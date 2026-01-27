Direto Seguro e Ventura no único frente-a-frente na segunda volta das presidenciais. Siga aqui em direto
António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, e André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, defrontam-se hoje no derradeiro debate que vai marcar a segunda volta das eleições presidenciais.
António José Seguro deverá jogar à defesa e André Ventura ao ataque no frente-a-frente televisivo, que se realiza esta terça-feira às 20h30 com transmissão em simultâneo na RTP1, SIC e TVI, o único no âmbito da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais.
Seguro liderou a primeira volta das presidenciais realizadas a 18 de janeiro, obtendo 31,12% dos votos, segundo dados oficiais divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Ventura ficou em segundo lugar com 23,52%, o que garante a ambos um lugar na segunda volta marcada para 8 de fevereiro. Acompanhe aqui ao minuto.
