Presidenciais 2026

Direto Seguro e Ventura no único frente-a-frente na segunda volta das presidenciais. Siga aqui em direto

António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, e André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, defrontam-se hoje no derradeiro debate que vai marcar a segunda volta das eleições presidenciais.

António José Seguro deverá jogar à defesa e André Ventura ao ataque no frente-a-frente televisivo, que se realiza esta terça-feira às 20h30 com transmissão em simultâneo na RTP1, SIC e TVI, o único no âmbito da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais.

Seguro liderou a primeira volta das presidenciais realizadas a 18 de janeiro, obtendo 31,12% dos votos, segundo dados oficiais divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Ventura ficou em segundo lugar com 23,52%, o que garante a ambos um lugar na segunda volta marcada para 8 de fevereiro. Acompanhe aqui ao minuto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Seguro e Ventura no único frente-a-frente na segunda volta das presidenciais. Siga aqui em direto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.