Shopping junto ao estádio do Dragão ‘transferido’ por 51 milhões de euros

O Property Core Real Estate Fund, gerido pela Square Asset Management, anunciou esta terça-feira a aquisição do centro comercial Alameda Shop & Spot, situado junto ao Estádio do Dragão, no Porto, por 51,3 milhões de euros.

O antigo Dolce Vita Porto, tal como os shoppings com a mesma marca em Coimbra e em Vila Real (Douro), tinha sido comprado em 2015 à Lone Star pelo grupo DWS, gestor de ativos imobiliários do Deutsche Bank.

Com 38.800 metros quadrados de área bruta locável e insígnias como a Zara, Massimo Dutti, Fnac ou Primor, num total de 90 lojas, o Alameda é o primeiro ativo deste formato a integrar o portefólio de imóveis deste fundo português, que em cinco anos supera os 360 milhões de euros em ativos sob gestão em Portugal e Espanha.

Citado num comunicado, Nuno Nunes, Chief Investment Officer da Square AM, indica que “foram identificadas várias iniciativas que poderão ser implementadas para reforçar a atratividade deste investimento, nomeadamente através de uma gestão ativa e da captação de um fluxo maior de visitantes”.

“A oportunidade de investimento encontra-se alinhada com a política de investimento do fundo”, que é comercializado no Banco Best e no Novobanco e conta com cerca de 8.000 subscritores, completa o responsável, descrevendo um “perfil adequado para potenciar um retorno superior no médio e longo prazo”.

Localizado nas Antas, este shopping está “inserido numa área com elevado potencial de consolidação, tendo em conta o número de novos empreendimentos residenciais e empresariais” previstos para a zona envolvente, que vão adicionar perto de 7.600 moradores e trabalhadores à zona. É o caso do mega empreendimento residencial Antas Atrium, que está a ser promovido pela luso-espanhola Quest Capital nos terrenos do antigo estádio.

Acreditamos muito no potencial do Alameda Shop & Spot quer do ponto de vista da operação, que tem vindo a crescer significativamente, quer do ponto de vista do investimento. Todo o entorno do centro está a mudar, com novos projetos residenciais e de escritórios que irão levar cada vez mais consumidores às várias lojas. Igor Borrego Responsável de Capital Markets da CBRE Portugal

A aquisição foi assessorada em regime de exclusividade pela CBRE, que assegura a continuidade do mandato de gestão do centro comercial. Igor Borrego, responsável da área de Capital Markets da CBRE Portugal, acredita no potencial do Alameda “quer do ponto de vista da operação, que tem vindo a crescer significativamente, quer do ponto de vista do investimento”.

“Este é mais um exemplo do compromisso da CBRE em criar valor e acompanhar os ativos ao longo do seu ciclo de vida. (…) Todo o entorno do centro está a mudar, com novos projetos residenciais e de escritórios que irão levar cada vez mais consumidores às várias lojas”, sublinha o gestor da consultora norte-americana em Portugal, onde está presente desde 1988.