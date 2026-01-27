Tesouro dos EUA rasga contratos com consultora Booz Allen

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos cancelou todos os contratos que tinha com a consultora norte-americana Booz Allen Hamilton por preocupações com a segurança dos dados fiscais. O golpe na firma de consultoria levou a uma queda das suas ações na bolsa de Nova Iorque que chegou aos 10% esta segunda-feira.

Por detrás desta decisão está o caso de Charles Littlejohn, ex-colaborador da Booz Allen, que divulgou informações fiscais confidenciais do presidente Donald Trump aos meios de comunicação social enquanto trabalhava para o Serviço de Receita Federal (IRS – Internal Revenue Service).

“Trump confiou ao seu gabinete a missão de erradicar a fraude e o abuso e o cancelamento destes contratos é um passo essencial para aumentar a confiança dos americanos no governo. A Booz Allen não implementou salvaguardas adequadas para proteger dados sensíveis, incluindo as informações confidenciais dos contribuintes a que teve acesso através dos seus contratos com o Fisco”, justificou o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

Este é mais um corte da Administração Trump ao financiamento de contratos governamentais. Atualmente, o Departamento do Tesouro norte-americano tem em vigor 31 contratos com a Booz Allen, totalizando 4,8 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros) em despesas anuais e 21 milhões de dólares (aproximadamente 17,6 milhões de euros) em obrigações totais.

A Booz Allen respondeu às críticas com a garantia de que colaborou com a Casa Branca e ainda espera uma “oportunidade para discutir” este tema, mas o efeito chegou a Wall Street. No fecho da sessão, as ações tombaram 8,30% para 93,93 dólares. “A Booz Allen apoiou integralmente o governo dos Estados Unidos na sua investigação, e o governo expressou gratidão pela nossa assistência, que levou à acusação de Littlejohn”, respondeu um porta-voz da consultora à CNN.