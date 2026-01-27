Tracking Poll. Seguro segue à frente de Ventura na segunda volta das presidenciais

Se as eleições se realizassem hoje, 60,9% dos eleitores votariam António José Seguro, 26,5% em André Ventura e 5,3% votariam branco ou nulo. 7,3% dos portugueses ainda estão indecisos. Estes são os resultados sem distribuição de indecisos do primeiro dia da tracking poll da segunda volta das presidenciais, realizada pela Pitagórica para TVI, CNN Portugal, TSF e JN, a partir de 608 entrevistas realizadas a 24, 25 e 26 janeiro, com uma margem de erro máxima de 4,06%.

Se nas eleições votassem apenas mulheres, o candidato apoiado pelo PS teria 68,7% dos votos e Ventura 19,9% (sem distribuição de indecisos). Já se votassem apenas homens, o vencedor seria o mesmo, mas com menos distância: Seguro teria 52,1% e Ventura 34%.

Outra tendência é a etária. Quanto mais velhos são os eleitores, mais António José Seguro sobe: acima dos 55 anos, o candidato teria 67,4%, contra 22,6% do líder do Chega. Seguro vence em todas as idades, mas com menos fulgor nos mais novos: teria 54,6% entre os 18 e os 34 anos, contra 28,9% de Ventura.

Já nas classes sociais, Seguro vence em todas mas é mais forte nas classes altas, enquanto Ventura é mais forte nas mais baixas.