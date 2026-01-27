UE e Índia fecham parceria de defesa. “Segurança agora é uma parte essencial do nosso relacionamento”

Segurança marítima, ameaças híbridas, contraterrorismo ou cibersegurança são algumas das áreas foco da parceria em torno da defesa e segurança assinadas entre a Índia e a União Europeia, na mesma altura em que os dois blocos assinaram a “mãe de todos os acordos comerciais” que deverá eliminar até quatro mil milhões de euros em direitos aduaneiros por ano para os exportadores europeus.

“Neste mundo cada vez mais instável, a Europa opta pela cooperação e pelas parcerias estratégicas. Hoje, assinamos o Acordo de Livre Comércio UE-Índia — o mais importante de todos os acordos comerciais. Estamos a abrir um mercado incrível para o comércio sem entraves, para o investimento e para uma redução drástica das tarifas para dois mil milhões de pessoas. E a nossa Parceria de Segurança e Defesa irá aumentar a nossa resiliência contra todas as formas de ameaças. Hoje, avançamos juntos, comprometidos com a nossa parceria verdadeiramente transformadora”, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

Em junho do ano passado, a Índia participou em atividades marítimas conjuntas com forças navais da UE (EUNAVFOR), focadas no combate à pirataria, e continua a colaborar com o projeto da UE “Reforçar a Cooperação em Segurança na Ásia e no Indo-Pacífico” (ESIWA+). As duas regiões também realizam consultas anuais sobre segurança e defesa e, em junho de 2025, lançaram um Diálogo Estratégico sobre Política Externa e de Segurança.

A parceria agora assinada assenta nesta cooperação. “Com a assinatura de hoje de uma nova Parceria de Segurança e Defesa, iniciamos uma nova fase das relações UE-Índia. Uma fase que vai alargar a nossa cooperação em áreas como segurança marítima, combate ao terrorismo e defesa cibernética. A UE e a Índia veem o mundo a mudar de maneiras semelhantes e estão a responder em conjunto. A segurança é agora uma parte essencial do nosso relacionamento”, referiu Kaja Kallas, Alta Representante da União Europeia para a Política Externa e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

“O pacto inaugura um diálogo anual sobre segurança e defesa — com a primeira reunião a ocorrer dentro de um mês — e aprofunda a cooperação em segurança marítima, questões cibernéticas e contraterrorismo. Também exploraremos a participação da Índia em iniciativas europeias de defesa”, referiu Kallas, numa publicação na rede social X.

Áreas foco

O documento estipula áreas de interesse para as duas partes como segurança marítima, cibersegurança, proteção de infraestruturas críticas, na área do espaço e defesa, contraterrorismo, mas também no combate ao crime organizado e tráfico internacional, “com particular foco na transferência de armas e munições”.

As duas regiões dizem querer “trabalhar em conjunto em quebrar o modelo de negócio de redes globais policriminosas envolvidas no tráfico de drogas, contrabando de armas, contrabando de migrantes e tráfico de pessoas”, pode ler-se no documento.

Saiba aqui o detalhe da Parceria de Segurança e Defesa: