União Europeia e Índia finalizam “mãe de todos os acordos” comerciais

A Índia e a União Europeia fecharam um novo acordo comercial, afirmou o primeiro-ministro indiano num discurso proferido esta terça-feira. “Congratulo os nossos colegas associados de cada setor, como os têxteis, pedras preciosas e joalharia, couro e calçado. Este acordo será muito benéfico para estes setores”, disse Narendra Modi, citado pela CNBC.

O primeiro-ministro indiano e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverão anunciar o teor concreto do acordo durante o dia numa conferência de imprensa conjunta, de acordo com a estação televisiva norte-americana. Leyen encontra-se na Índia com uma comitiva que também inclui o presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro português António Costa.

Este entendimento, que tem sido apelidado em Bruxelas de “mãe de todos os acordos”, como recordou o próprio Modi, tem estado a ser negociado há duas décadas, recorda a CNBC. A guerra comercial desencadeada pelos EUA contra o mundo, ao impor tarifas aos países, tornou a assinatura de novos acordos comerciais mais urgente.

O acordo comercial entre a UE e a Índia representa 25% do PIB mundial e um terço do comércio global, estimou o governante indiano. “Este acordo irá trazer enormes oportunidades para 1,4 mil milhões de pessoas da Índia e milhões de pessoas na Europa”, acrescentou.

