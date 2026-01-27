Valor a que bancos avaliam casas dispara 19,1% em dezembro para novo recorde de 2.081 euros por metro quadrado

⚡ ECO Fast O custo de compra de casa em Portugal atingiu um novo máximo histórico em dezembro, com uma avaliação bancária de 2.081 euros por metro quadrado, refletindo um aumento de 19,1% em relação ao ano anterior.

O número de avaliações bancárias caiu 4,9% em dezembro, com 34,5 mil avaliações, indicando uma possível cautela das famílias face à subida dos preços das habitações.

Os apartamentos registaram um aumento de 23,1% nas avaliações, enquanto as moradias subiram 14,7%, evidenciando uma tendência de valorização contínua no mercado imobiliário.

O custo de comprar casa em Portugal continua a subir de forma acelerada. Em dezembro, a avaliação bancária das casas subiu 19,1% em termos homólogos, atingindo um novo máximo histórico de 2.081 por metro quadrado, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 2.081 euros por metro quadrado em dezembro de 2025, mais 21 euros que o observado no mês precedente”, adiantou, em comunicado “Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 19,1% (18,4% em novembro)”, sublinhou o INE.

Com o ano concluído, “em 2025, o valor mediano de avaliação situou-se em 1.949 euros/m2, traduzindo um aumento de 17,3% relativamente ao ano anterior”, acrescentou ainda o instituto.

Explicou, no entanto, que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 34,5 mil, o que representa uma descida de 4,9% face ao mês anterior e uma descida de 7,2% em termos homólogos, o que pode demonstrar cautela das famílias perante a subida dos preços.

Setúbal repete variação de 27%

A Grande Lisboa apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (1,7%), tendo-se observado apenas uma descida na Região Autónoma dos Açores (-0,1%). Em termos homólogos, ou seja em comparação com dezembro de 2024, a variação mais acentuada foi na Península de Setúbal (27,3%), não se tendo observado qualquer redução.

O INE adiantou que em dezembro de 2025 a Grande Lisboa, o Algarve e a Península de Setúbal apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 51,1%, 31,0%, 21,1%, respetivamente. Alto Tâmega e Barroso, Trás-os-Montes e Alto Alentejo foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-52,7%, -52,1% e -51,0%, respetivamente).

Avaliação dos apartamentos sobe mais de um quinto

O ritmo de aceleração nas avaliações difere consoante o tipo de imóvel. Em dezembro, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 2.415 euros por metro quadrado, superior em 23,1% face a dezembro de 2024. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.199 euros/m2) e no Algarve (2.758 euros/m2), tendo o Alentejo e o Centro apresentado os valores mais baixos (1.487 euros/m2 e 1.548 euros/m2 respetivamente). A Península de Setúbal apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (29,2%) não se tendo verificado qualquer descida.

Nas moradias, valor mediano da avaliação bancária foi de 1.516 euros/m2 em dezembro de 2025, o que representa um acréscimo de 14,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.751 euros/m2) e no Algarve (2.629 euros/m2), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1.114 euros/m2 e 1.213 euros/m2 respetivamente). Também neste tipo de imóvel, a Península de Setúbal apresentou o crescimento homólogo mais elevado (20,3%), não se tendo registado qualquer descida.

Por natureza de alojamentos, no total do ano de 2025, o valor mediano de avaliação bancária aumentou 21,0% nos apartamentos e 11,5% nas moradias para, respetivamente, 2.239 euros/m2 e 1.435 euros/m2 (1.851 euros/m2 e 1 287 euros/m2, em 2024).

(Notícia atualizada às 11h43)