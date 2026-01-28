5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira arranca com novidades sobre a operação da Ryanair em Portugal. O Eurostat e o INE vão lançar hoje vários dados estatísticos que cobrem assuntos como finanças, habitação e empresas. Portugal prepara-se para emitir dívida a cinco e nove anos, num dia que vai também ser marcado pela Galp e o apagão do ano passado. Destaque ainda para o estudo “A Oportunidade Industrial Verde em Portugal”, desenvolvido pela Nova SBE. Tudo isto, num dia, em que o mercado internacional estará focado na decisão sobre a taxa de juro da Reserva Federal norte-americana, que só ocorrerá ao final do dia.

Ryanair anuncia futuro da atividade em Portugal

A companhia aérea de baixo custo Ryanair anuncia logo pela manhã a operação de verão para o mercado português. No ano passado, o CEO do Grupo Ryanair, Michael O’Leary, tinha anunciado quatro novas rotas. Vai também ser revelado o futuro da atividade em Portugal. Ainda ontem, a transportadora irlandesa reafirmou a intenção de abandonar a operação nos Açores a partir de 29 de março.

Eurostat e INE lançam dados focados nas empresas e não só

São vários os dados estatísticos a serem revelados durante o dia de hoje. Começando em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) prevê as exportações de bens para este ano. Em relação a dados de 2025, existe ainda novidades sobre a procura turística de residentes no terceiro trimestre e uma estimativa rápida dedicada ao quarto trimestre no comércio internacional. A completar a lista, é revelada a demografia das empresas em Portugal com dados de 2024.

No panorama europeu, o Eurostat revela os indicadores de 2024 relativos ao mercado de trabalho (emprego permanente vs. temporário) e aos custos de produção agrícola. Em paralelo, o serviço estatístico atualiza os dados sobre a saúde financeira das famílias no terceiro trimestre de 2025 e traça o perfil de proteção de dados dos utilizadores de internet em 2025.

Portugal emite dívida a cinco e nove anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar pelas 10h30 dois leilões de obrigações do Tesouro, maturidade em 17 de outubro de 2031 – cinco anos – e 15 de junho de 2035 – nove anos. Portugal pretende captar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros. No último leilão de dívida, de Bilhetes do Tesouro a 12 meses realizado a 21 de janeiro, pagou mais 1,7 pontos base para se financiar em 1.250 milhões.

Apagão e Galp abordadas no Parlamento

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, vai voltar ser ouvida esta quarta-feira na Comissão de Ambiente e Energia, depois de ter sido auscultada ontem na mesma comissão. Desta vez, a partir de um requerimento do Partido Comunista Português, devido ao negócio entre a Galp e a Moeve. Um ponto que estará em cima da mesa será a refinaria de Sines. Mais tarde, o grupo de trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025 vai ouvir o Operador Mercado Ibério Portugal (OMIP).

Estudo “A Oportunidade Industrial Verde em Portugal” é apresentado

A Nova SBE apresenta o estudo “A Oportunidade Industrial Verde em Portugal”, que analisa o impacto económico e as oportunidades de negócio associadas à transição da indústria portuguesa para modelos de produção mais sustentáveis. A sessão pública, que decorre entre as 9h30 e as 11h45, contará na abertura com Renata Silva Gomes, diretora adjunta do AICEP, e de Pedro Siza Vieira, ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.