Abel Mascarenhas já está a liderar gestora dos fundos imobiliários do Banco de Fomento

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou esta quarta-feira a nomeação de Abel Mascarenhas como presidente executivo da Fomento – Fundos de Investimento Imobiliário, uma escolha que já tinha sido noticiada pelo ECO em agosto do ano passado. O conselho de administração da gestora dos fundos imobiliários do Banco de Fomento fica assim completo com José Riscado dos Santos e Rita Lavado, ambos administradores executivos.

“A entrada do Abel para a Fomento – Fundos de Investimento Imobiliário vem reforçar o papel que, no Grupo BPF, queremos que assuma esta área. A sua experiência, aliada à vasta experiência de Riscado dos Santos e de Rita Lavado, será essencial para o crescimento da Fomento e do Grupo, na área do Investimento Imobiliário”, explica Gonçalo Regalado, CEO do Banco de Fomento, em comunicado.

Abel Mascarenhas, era chief investment officer (CIO) da Vanguard Signature, grupo que inclui a Vanguard Properties, foi presidente da estrutura de gestão do IFRRU 2020, o instrumento financeiro de 1,4 mil milhões de euros, criado com verbas dos programas operacionais regionais do continente e das regiões autónomas do Portugal 2020, mas também do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física do espaço dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência energética na habitação. Abel Mascarenhas tinha a função de coordenar a implementação deste programa.

“O objetivo é tornar a Fomento Imobiliário no pilar central do investimento público imobiliário ao serviço do desenvolvimento, da coesão territorial, das empresas, do emprego e da economia real”, disse Abel Mascarenhas, citado em comunicado. “O meu compromisso é apoiar quem investe, quem empreende e quem trabalha, para que os resultados cheguem à economia, aos territórios e às pessoas”, acrescentou.

Já José Manuel Riscado dos Santos é, atualmente, administrador executivo da Fomento onde lidera a gestão estratégica de cinco fundos imobiliários, com 115 imóveis e mais de 400 milhões de euros sob gestão. E Rita Lavado é administradora executiva da Fomento desde 2020.

A Fomento Fundos foi fundada em 1995, resultante de uma parceria entre o Turismo de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e Novobanco e integra, desde novembro de 2020, o Grupo Banco Português de Fomento, que detém 53,2% do seu capital social.