Acusação feita por deputado do Chega leva Aguiar-Branco a abrir inquérito interno

⚡ ECO Fast O presidente da Assembleia da República solicitou um inquérito à Comissão da Transparência após acusações de um deputado do Chega sobre alegada corrupção de deputados de outro partido.

As declarações do deputado Francisco Gomes, feitas numa audição, sugerem que colegas de outro partido terão pedido 20 mil euros a uma associação do setor de TVDE para ensinar a contornar legislação.

Aguiar-Branco alerta que, se confirmadas, as acusações podem ter relevância criminal. Mas, se não confirmadas, também podem ter consequências para quem as fez.

O presidente da Assembleia da República pediu à Comissão da Transparência um inquérito após afirmações do deputado do Chega Francisco Gomes que acusou outros deputados, mas sem identificá-los, de solicitar pagamentos a uma associação do setor TVDE.

Neste despacho, datado de quarta-feira, ao qual a Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar-Branco solicita à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados que “proceda a inquérito aos factos denunciados, podendo, se assim o entender, emitir as recomendações que considere adequadas à presente situação nos termos do Estatuto dos Deputados”.

José Pedro Aguiar-Branco salienta logo a seguir que o respetivo relatório final deve ser-lhe remetido “para efeitos de apreciação e ponderação da eventual remessa dos elementos às autoridades judiciárias competentes”.

Na passada quarta-feira, foi dado conhecimento ao presidente da Assembleia da República um pedido de esclarecimento apresentado pela Associação Nacional Movimento TVDE, dirigido ao presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, na sequência de declarações proferidas pelo deputado do Chega Francisco Gomes visando outros deputados, que não nomeou.

No decurso de uma audição da Comissão de Infraestruturas com a associação Somos TVDE, realizada em 18 de dezembro passado, este membro do Grupo Parlamentar do Chega referiu que “deputados de um partido político com assento naquela comissão [de Infraestruturas] teriam solicitado o pagamento da quantia de vinte mil euros a uma associação do setor TVDE, com o propósito de ensinar a contornar legislação aprovada”.

Segundo a ata, o deputado do Chega Francisco Gomes afirmou o seguinte: “Depois temos deputados de um partido que se senta nesta comissão a pedir 20 mil euros a uma associação TVDE para ensinar como contornar uma legislação que foi aprovada pela maioria. De manhã votam a lei, à tarde ensinam a contorná-la. Sabe o que isto é? Burla. Isto é bandidagem, feita por deputados que se sentam nesta comissão”, declarou.

Para o presidente do parlamento, “as referidas afirmações, proferidas em sede parlamentar, em audiência pública e no exercício do mandato, revestem particular gravidade institucional, porquanto imputam a deputados da Assembleia da República condutas que, a confirmarem-se, poderão assumir relevância criminal, colocam em causa a integridade, a honorabilidade e a legitimidade do exercício do mandato parlamentar e são suscetíveis de afetar o prestígio da Assembleia da República”.

José Pedro Aguiar-Branco adverte, porém, logo a seguir, que “importa igualmente sublinhar que, caso tais imputações não correspondam à verdade, a sua formulação pública, sem identificação concreta dos visados nem indicação objetiva de factos, é igualmente suscetível de configurar uma atuação institucionalmente censurável, por lançar suspeitas graves e indeterminadas sobre deputados, contribuindo para a erosão da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e do prestígio coletivo da Assembleia da República enquanto órgão de soberania”.

Além do pedido de inquérito à Comissão da Transparência, José Pedro Aguiar-Branco solicitou também à Secretária-Geral da Assembleia da República “que diligencie pela obtenção das imagens recolhidas pelo Canal Parlamento relativas à intervenção do deputado Francisco Gomes ocorrida no decurso da referida audição parlamentar, bem como pela sua remessa à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, para efeitos de instrução do respetivo procedimento”. O presidente da Assembleia da República pede ainda “a comunicação do presente despacho à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação”.

Na perspetiva de José Pedro Aguiar-Branco, “sem prejuízo da natureza e dos limites das competências próprias da Comissão de Transparência (..), o apuramento de factos” no âmbito do inquérito parlamentar “não exclui, nem pode excluir, a eventual relevância criminal das condutas em causa”.

“Assim, caso venham a ser apurados indícios suficientes da prática de factos suscetíveis de integrar ilícito criminal, tal circunstância não preclude, antes impõe, a remessa da participação e dos elementos recolhidos às autoridades judiciárias competentes, o que, em tempo oportuno, se determinará”, acrescenta-se no despacho.