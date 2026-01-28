Inteligência Artificial

Amazon vai despedir mais 16 mil funcionários ‘corporate’ face ao avanço da IA

Grupo justifica esta decisão com a necessidade de reduzir a burocracia, simplificar a estrutura interna e acompanhar o avanço da IA, que está a levar à redução da força de trabalho.

A Amazon quer despedir mais cerca de 16 mil trabalhadores da área corporativa, com o objetivo de reduzir a burocracia e simplificar a estrutura interna, num contexto de crescente concorrência no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial.

A Bloomberg avança esta quarta-feira, citando Beth Galetti, vice-presidente sénior de Pessoas, Experiências e Tecnologia da Amazon, que a empresa já informou os trabalhadores nos EUA de que dispõem de 90 dias para procurar uma nova função dentro do grupo, ou optar pela rescisão com direito a indemnização. “Temos vindo a reforçar a organização através da redução de níveis hierárquicos, do aumento da responsabilização e da eliminação de burocracia”, afirmou a responsável.

Alguns de vós poderão perguntar-se se este é o início de um novo ritmo em que anunciamos grandes reduções a cada poucos meses. Esse não é o nosso plano”, disse Beth Galetti.

Este anúncio surge poucos meses depois de a Amazon ter comunicado a eliminação de 14 mil postos de trabalho, elevando para cerca de 30 mil o número total de despedimentos recentes.

O diretor executivo da Amazon, Andy Jassy, tem defendido publicamente a necessidade de reduzir camadas de gestão e tornar a empresa mais ágil, alertando também que a inteligência artificial deverá levar a uma diminuição da força de trabalho à medida que mais processos forem automatizados.

A Amazon empregava cerca de 1,57 milhões de pessoas a nível global no final de setembro de 2025, a maioria em funções operacionais nos armazéns. A área corporativa representa cerca de 350.000 trabalhadores, pelo que os cortes agora anunciados correspondem a aproximadamente 4,6% desse universo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Amazon vai despedir mais 16 mil funcionários ‘corporate’ face ao avanço da IA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Amazon negoceia para investir 10 mil milhões na OpenAI

Tiago Alexandre Pereira,

Apesar de ainda estarem em fase inicial, as conversações apontam para um investimento da Amazon superior a 10 mil milhões de dólares na OpenAI, incluindo fornecimento de chips e infraestrutura.