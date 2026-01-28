Amazon vai despedir mais 16 mil funcionários ‘corporate’ face ao avanço da IA

A Amazon quer despedir mais cerca de 16 mil trabalhadores da área corporativa, com o objetivo de reduzir a burocracia e simplificar a estrutura interna, num contexto de crescente concorrência no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial.

A Bloomberg avança esta quarta-feira, citando Beth Galetti, vice-presidente sénior de Pessoas, Experiências e Tecnologia da Amazon, que a empresa já informou os trabalhadores nos EUA de que dispõem de 90 dias para procurar uma nova função dentro do grupo, ou optar pela rescisão com direito a indemnização. “Temos vindo a reforçar a organização através da redução de níveis hierárquicos, do aumento da responsabilização e da eliminação de burocracia”, afirmou a responsável.

“Alguns de vós poderão perguntar-se se este é o início de um novo ritmo em que anunciamos grandes reduções a cada poucos meses. Esse não é o nosso plano”, disse Beth Galetti.

Este anúncio surge poucos meses depois de a Amazon ter comunicado a eliminação de 14 mil postos de trabalho, elevando para cerca de 30 mil o número total de despedimentos recentes.

O diretor executivo da Amazon, Andy Jassy, tem defendido publicamente a necessidade de reduzir camadas de gestão e tornar a empresa mais ágil, alertando também que a inteligência artificial deverá levar a uma diminuição da força de trabalho à medida que mais processos forem automatizados.

A Amazon empregava cerca de 1,57 milhões de pessoas a nível global no final de setembro de 2025, a maioria em funções operacionais nos armazéns. A área corporativa representa cerca de 350.000 trabalhadores, pelo que os cortes agora anunciados correspondem a aproximadamente 4,6% desse universo.